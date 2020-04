A végbél jó- és rosszindulatú daganatai

A vastagbél- és végbél daganatainak előfordulása Magyarországon is a sokszorosára nőtt az utóbbi harminc évben. Az ok főként a civilizációs ártalmakban keresendő: a mozgásszegény, ülő életmód, a túlsúly, az egészségtelen étrend és a stressz is szerepet játszhat az elváltozás kialakulásában. Jelenleg itthon is a leggyakoribb daganatos megbetegedések között tartják számon (a tüdőrák,emlőrákés a bőrrák mellett), ráadásul nőket és férfiakat egyaránt érint. Az összefoglaló néven kolorektális daganatoknak is nevezett elváltozások általában a bélszöveten kialakuló szövetburjánzásból, vagyis polipból fejlődnek ki.

Efféle polipok a test számos pontján kialakulhatnak, leggyakrabban azonban a bélrendszerben diagnosztizálják. Két fő típusát különböztethetjük meg: a nyeles polip egy gombára emlékeztet, és nyéllel kapcsolódik a bél felszínéhez, míg a széles alapú polip inkább egyszerű kiemelkedésnek tűnik. Bár csak kis hányaduk fejlődik rosszindulatú daganattá (általában minél nagyobbak, annál nagyobb az esélye az elrákosodásnak), ezek felismerése és eltávolítása nagyon fontos lehet, a végbél daganatait ugyanis a tünetek alapján sokáig nehéz azonosítani.

A végbélrák jelei

A végbél a végbélnyílástól számított 15-20 centiméteres szakaszt jelenti, az itt kialakult daganatok nagyrészt ugyanolyan tüneteket okoznak, mint a vastagbélen kifejlődő elváltozások. Ráadásul mindkét betegség felismerését nagyban megnehezíti, hogy korai tünetei alapján könnyen összekeverhetőek az aranyérrel. Általában a betegek visszatérő irritációt, idegentest-érzést, és a megszokottnál gyakoribb székelési ingert éreznek, a székletben pedig vérfoltok is felfedezhetőek. A vér színe is árulkodhat a daganat elhelyezkedéséről, a felsőbb béldaganatok esetén a vér rendszerint sötétebb. Míg azonban azaranyértöbbnyire fájdalmat is okoz, a végbélrákosoknál többnyire ilyen panasz nem jelentkezik.

Az aranyeres betegeknél általában később ismerik fel a daganatot, a panaszokat ugyanis sok esetben a már diagnosztizált betegség tüneteiként értelmezik. Előfordulhat tehát, hogy hosszú hónapokig csupán az aranyere miatt kezelik a végbélrákos betegeket.

Az Országos Onkológiai Intézet Rákregiszterének legutolsó adatai szerint 2015-ben 1859 férfinál és 1310 nőnél azonosították a betegséget, tehát ebben az évben összesen 3169 új végbélrákos esetet diagnosztizáltak. A daganat fiatalkorban ritkán fordul elő, az esetek döntő többsége 50 éves kor fölött jelentkezik.

Ezért fontos a rendszeres szűrés

Szerencsére a polipok nagyon lassan, hosszú évek alatt fejlődnek csak rosszindulatú daganattá, a rendszeres szűréssel így időben felismerhető a probléma. Ötven felett érdemes legalább ötévente jelentkezni egy kolonoszkópiás vizsgálatra még akkor is, ha semmilyen tünetet nem tapasztalunk magunkon. A gyanús szövetburjánzást egy egyszerű műtéttel eltávolítják, majd a szövetmintát egy patológusnak továbbítják, aki megállapíthatja, hogy jó- vagy rosszindulatú elváltozásról van-e szó.

Szerencsére mi magunk is sokat tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a betegséget. A megelőzés alapja az egészséges étrend: kerüljük a zsíros, megterhelő ételeket, illetve a magasan feldolgozott élelmiszereket, és a vörös húsok fogyasztását is érdemes csökkenteni. Helyette zöldségekben és gyümölcsökben gazdag, rostdús étrendet javasolt kialakítani. A rendszeres mozgás és a normál testsúly megőrzése is segítheti a megelőzést.