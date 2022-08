Nehéz időszak vár az allergiásokra. Ez segíthet

„Nehéz időszak előtt állnak az allergiások, akkor is, ha marad a szárazság és akkor is, ha jön az eső” – jelentette ki Nékám Kristóf allergológus. A szakember az InfoRádióban arról beszélt, hogy jelenleg nem lehet megnevezni olyan tényezőt sem, ami könnyebbséget hozhatna az érintetteknek az előttük álló hónapokban.

A hirtelen jött kánikula és a szokatlan szárazság jelentősen megnehezíti az allergiások mindennapjait. Fotó: Getty Images

Az aszály nem old meg semmit

Bár a fűfélék pollenszórási időszakának már a vége felé járunk, hamarosan „átveszik az uralmat” a gyompollenek. A szakértő szerint hiába van aszály, nem képes teljesen megakadályozni az allergén növények további virágzását – a gyomnövények ugyanis nem száradtak ki annyira, hogy ne tudjanak könnyedén regenerálódni. Rövid időn belül ráadásul a parlagfű virágzása is elkezdődik, ami a szárazsággal karöltve igencsak megterheli majd az érzékenyeket. Azonban a csapadék sem segítene sokat, a meleg időben ugyanis ez is csak feltornázza a levegő gyompollentartalmát.

A nyárral nemcsak a jó idő és az éves szabadságok ideje köszönt be. Sok allergiával élő számára ez az időszak különösen sok kihívást tartogat. Sok egyszerű módszer létezik azonban, amely kicsit könnyebbé teheti az allergiások életét ebben az időszakban. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.

Ne várjunk tovább a gyógyszerszedéssel

Nékám Kristóf kitért arra is, hogy bár nem szeret a gyógyszerek előre betárazásáról beszélni, most mégis azt ajánlja, hogy azok, akiknek várhatóan erősödnek a következő napokban-hetekben az allergiás tüneteik, mielőbb szerezzék be az előző szezonokban bevált allergiagyógyszereket. Ha ugyanis ilyen marad az időjárás, akkor nagy szükség lesz rájuk – jelezte.

A szakember ezért azt javasolja az allergiásoknak, hogy kezdjék el szedni a szokásos gyógyszereiket, vagyis ne várják meg a nagyon erős tünetek megerősödését. Az érzékenyek állapotán ugyanis nemcsak pollenkoncentráció, hanem a szárazság miatt növekvő légszennyezettség is jelentősen ronthat.