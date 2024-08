A hőség miatt csak októberben kezdődne az iskola Olaszországban

Olaszországi egyesületek levélben szólították fel az oktatási minisztert, hogy a klímaváltozás miatti kialakult hőségre való tekintettel tolja későbbre az iskolakezdés időpontját – szeptember közepére, esetleg októberre – írja a Telex az ansa.it oldalra hivatkozva. A szervezetek képviselői szerint nemcsak a gyerekek, de az idősebb tanárok is rosszuk viselik a kánikulát.

Olaszországban a 2024/25-ös tanév hivatalosan szeptember elejétől egy kéthetes karácsonyi és egy egyhetes húsvéti szünettel június közepéig tart. Ezután következik a három hónapos nyári szünet, ami most még hosszabbra nyúlhat – ismerteti a cikk hozzátéve: nem minden szülő örülne a változásnak, hiszen már a mostani nyári szünetben is nehezen oldják meg a gyerekek felügyeletét mind időben, mind anyagilag. Aláírásgyűjtések is indultak a hosszabbítás ellen, az egyik már 60 ezer aláírást tartalmaz.