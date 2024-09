A férfiak húgy-ivarrendszeri problémái között vezető helyet foglalnak el a prosztata (más néven dülmirigy) betegségei. Ezek közül is az egyik leggyakoribb a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH), amely elsősorban a 45 év feletti korosztály számára okoz nagy arányban kellemetlenségeket.

A prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és a húgycső halad át rajta. Amennyiben tehát a mérete növekszik, a prosztata a húgycsövet nyomni, szűkíteni kezdi, ami miatt vizelési zavarok alakulhatnak ki. Ez a növekedés elhúzódó és lassú folyamat, de beavatkozás nélkül soha nem áll le. A sejtszaporodás jellemzően 30 éves kor körül indul el, és a 40-50 éves férfiak ötödénél, 50 év felett minden második férfinál, míg 80 év felett majdnem mindenkinél előfordul. Az évek során a prosztata a normális méretének akár többszörösére is növekedhet, így a tünetek idővel felerősödnek, és egyre elviselhetetlenebbé válnak. Súlyossága alapján három stádiumot különböztetünk meg, amelyek eltérő kezelési módokat igényelhetnek.

A prosztatamegnagyobbodás stádiumai

Az első stádium során a vizeletsugár már gyengül és nehezebben indul meg. A beteg egyre gyakrabban érzi azt, hogy fel kell keresnie a mosdót, és ez főként éjszakánként tűnik fel. A húgyhólyag csak nagyjából ürül ki, marad vissza vizelet. Érdemes már az első jelek felfedezése után egyeztetni egy orvossal, aki vény nélkül kapható gyógynövény-tartalmú készítményeket javasolhat a panaszok enyhítésére. Ilyenkor hasznos a tünetenyhítést szolgáló fitoterápiás készítmények kombinált alkalmazása. A gyógynövény hatóanyagú készítmények csökkenthetik a prosztata túlburjánzott szövetének méretét. Fontos érv még mellettük, hogy a mellékhatásoktól is jóval kevésbé kell tartanunk az alkalmazásuk során.

A második stádiumban már irritatív tünetek jelentkeznek. A vizelési inger hirtelen támad, és akár parancsoló jellegű is lehet. Inkontinenciáról, utócsepegésről is sokan számolnak be. Ilyenkor már indokolt a gyógyszeres kezelés, hiszen az elégtelen vizeletürítés szövődményeket eredményezhet. Kialakulhat hólyaghurut, prosztatagyulladás, here-, mellékhere-gyulladás, sőt még vesemedence-gyulladás is.

A harmadik stádiumban már gyakorlatilag ellehetetlenül a vizeletürítés. A visszamaradó vizelet feszítése miatt a hólyag kitágul, a fala elvékonyodik és kiboltosulások, tágulatok alakulnak ki rajta. Ilyenkor rövid távon katéter felvezetésével orvosolják a problémát, a legtöbbször azonban műtéti beavatkozásra szorul a beteg, amely során eltávolítják a prosztata túlburjánzó szöveteit.

Időben meg kell kezdeni a kezelést

Fontos tehát, hogy már a korai tünetek megjelenésekor felkeressünk egy urológust, hogy időben kezdhessük a tüneteket enyhíteni. Az 50 feletti férfiak számára különösen fontos évente egyszer felkeresni az urológust, a prosztatamegnagyobbodás mellett ugyanis a szerv más megbetegedéseire (akár prosztatarákra) is fényt deríthet a vizsgálatok során a szakember.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Korai stádiumban kiemelt szerepük lehet a gyógynövény hatóanyagú készítményeknek a terápiában: például a tökmagolaj-tartalmú, helyi hatású Proxelan végbélkúp és a szabalpálma-kivonatot tartalmazó, szájon át szedhető készítmények együttes alkalmazása segíthet enyhíteni a tüneteket.

A helyi hatású Proxelan végbélkúp a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta vizelési zavarok kezelésének kiegészítésére szolgál. A készítmény öt gyógynövényi összetevőt és hialuronsavat tartalmaz, amelyek csökkentik a vizelési panaszokat. A végbélkúp nagy előnye továbbá, hogy helyileg, a probléma forrásánál, a prosztata közvetlen közelében fejti ki hatását.