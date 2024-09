Sárvárfürdő tökéletes helyszín egy igazi őszi feltöltődéshez: egy olyan oázis, ahol a természet és a modern wellness világa találkozik, hogy megteremtse a testi és lelki harmóniát. 5+1 érv is emellett szól.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

1. Csendesség nyugalma

Amikor a nyári forróság után megérkeznek az ősz hűvösebb, nyugalmasabb napjai, kiváló időszakot teremt azok számára, akik szeretnék elkerülni a tömeget és inkább az ezerszínbe öltözött természet és a meleg gyógyvíz nyugtató hatására vágynak.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

2. Testet, lelket melengető gyógyvíz

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő világszínvonalú szolgáltatásai közül az egyik legnagyobb vonzerőt a gyógyvize jelenti. A kitűnő minőségű, 1 200 méter mélységből előtörő, különlegesen selymes sárvári gyógyvízzel töltött medencékben megpihenhet a test és lélek, feledve a hétköznapok gondjait. A 43°C-os alkáli-hidrogén-karbonátos gyógyvíz főként nátrium-kloridot, hidrogén-karbonátot, nyomelemeket tartalmaz, ként és radont azonban nem. Kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések gyógykezelésére, rehabilitációra, sportsérülések utókezelésére, neurológiai tünetegyüttesekre és prevencióra, illetve izomlazító fürdésre is.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

3. Személyre szabott egészség

A fürdőkúrát gyógyászati kezelések teszik teljessé. A fürdő modern gyógyászati részlegen reumatológus szakorvos és szakképzett terapeuták gondoskodnak a feltöltődésre vágyó vendégek jó közérzetéről, akik személyre szabottan állítják össze az optimális kezeléseket, válogatva a fürdő balneoterápiás-, fizio- és elektroterápiás kezelései, valamint az alternatív terápiás módszerek és masszázsok közül.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

4. Wellness felsőfokon

A wellnessrészleg kínálata is bőséges: a különböző szaunák, gőzkabinok és aromaterápiás kezelések segítenek a stressz levezetésében és hozzájárulnak a teljes kikapcsolódáshoz. Az ősz folyamán a fürdő különleges ajánlatokkal készül, amelyek még inkább csábítóvá teszik a látogatást. A testet-lelket felfrissítő masszázsok, bőrápoló kezelések és relaxációs programok mind-mind arra hivatottak, hogy az ide érkezők maximálisan élvezhessék a pihenés perceit.

Fotó: Getty Images

5. Az ősz varázsa Sárváron

A fürdőt körülölelő hangulatos kisváros ősszel is különleges hangulatot áraszt. A környező természet őszi színekbe öltözik, a parkok és erdők aranyló levelei pedig tökéletes hátteret biztosítanak egy-egy nyugodt séta vagy kirándulás számára. A Sárvári Arborétum vagy a Rába partján tett őszi séták felejthetetlen élményt nyújtanak, amelyek még inkább hozzájárulnak az igazi kikapcsolódáshoz.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

+ 1 OK

Több napos pihenés esetén jó választás a négycsillagos VitalMed Hotel Sárvár, mely közvetlenül a fürdő épületében található. November 30-ig kedvezményes Őszi Vitalizálás csomagot* is választhatunk, mely már 1 főre is elérhető, 2-3 éjszaka foglalása esetén. A csomag ára nemcsak a szálláshelyet és a bőséges büféreggelit illetve a kávé és tea bekészítését tartalmazza, hanem az érkezés és az utazás napján is egésznapos korlátlan belépőt biztosít a fürdőbe, szaunavilágba és fitnesz részlegbe, valamint a csomag részeként egy 20’ perces Vitalizáló masszázst és kétórás kerékpárhasználatot is kapunk, hogy kedvünkre fedezhessük fel Sárvárt, ezt az elbűvölő kisvárost.



*A csomag ára: 33 750 Ft / fő / éj ár-tól

Részletek: www.sarvarfurdo.hu, www.vitalmed.hu