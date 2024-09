„Budapest IX. kerületében láttak el gépkocsizó járőrszolgálatot szeptember 18-án este a Készenléti Rendőrség (KR) Rendészeti Igazgatóságának tiszthelyettesei, amikor kiabálásra lettek figyelmesek a Gát utcában. Ahogy kiszálltak az autóból, és a hang irányába siettek, kiderült, hogy egy édesanya kiabált segítségért, karjában kétéves kislányával. Odaérve hozzá, látták, hogy a kisgyerek eszméletlen” – olvasható a police.hu-n megosztott beszámolóban.

Lázgörcs miatt vesztette eszméletét egy kislány, rendőrök vitték kórházba. Fotó (illusztráció): Getty Images

Gyorsan romlott az állapota

Mint írták, a kislány egyre nehezebben lélegzett, és állapota egy-két perc jelentősen súlyosbodott, „szájából váladék folyt, miközben teste kezdett elernyedni”. A járőrök felismerték, hogy itt minden perc számít, ezért úgy döntöttek, hogy ők maguk viszik be a kórházba gyermeket.

Megkülönböztető fény- és hangjelzést használva igyekeztek vele és édesanyjával minél előbb a kórházba érni. Rádión értesítették a központot, ahonnan jelezték érkezésüket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek. Így amikor hét perc alatt odaértek, az ügyeletes orvos és a nővérek már várták őket” – ismertették.

Most már stabil

A kórházban azonnal meg is kezdték a gyermek ellátását. A kislányt éjszakára is benntartották megfigyelésre. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően hamar sikerült stabilizálni a kislányt, jelenleg is jó általános állapotban van.