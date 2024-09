A nap során hamar és intenzíven kifényesedő, olajos hatású bőr nem csak a látványa miatt lehet zavaró. A fokozott faggyútermelődés könnyen vezethet mitesszerek és pattanások kialakulásához. A faggyú a bőrön lévő szennyeződésekkel, mikroorganizmusokkal, elhalt hámsejtekkel keveredve elzárhatja a faggyúmirigyek kivezető nyílását. A pórusok eltömődése miatt alakulnak ki a fekete tetejű mitesszerek, a fehér közepű vagy a gyulladt, piros pattanások. A fokozott faggyútermelést gyakran okozzák hormonális változások, például olyanok, amelyek a kamaszkor, a várandósság, a menopauza vagy a menstruációs ciklus velejárói. A pórusok eltömődéséhez hozzájárulhat a bőr nem megfelelő tisztítása, az elhalt hámsejtek felhalmozódása, vagy épp egyes baktériumok túlszaporodása, a bőr mikrobiom-egyensúlyának felbomlása.

Fotó: Bioderma

Mit tegyek, ha zsíros a bőröm?

Első lépésként érdemes alaposan megvizsgálni a bőrápoló rutinunkat, és speciálisan a bőrünk aktuális állapotának és igényeinek megfelelő tisztító és ápoló termékeket beszerezni. Lássuk, mi a „feladata” a zsíros, problémás bőrre kifejlesztett kozmetikumoknak:

A faggyútermelés és a faggyú összetételének normalizálás

Gyengéd hámlasztás a bőr felszínén és a mélyebb rétegekben is

Az eltömődött pórusok kitisztítása

Ezáltal a faggyú szabad áramlásának biztosítása

A bőr megvédése az irritációtól és kiszáradástól

A maradványtünetek (például a gyulladt pattanások után maradó hiperpigmentált foltok) kezelése

A bőr saját védelmi rendszerének megóvása

Váljon rutinná!

A tisztítás és a hidratálás bármilyen bőrtípus ápolásának alapja, de a zsíros, problémás bőrnél ezek különösen fontosak. A rutint érdemes kiegészíteni kifejezetten erre a bőrtípusra való szérummal is. Ehhez meg kell találni a megfelelő termékeket: azokat, amelyek kellőképpen hatékonyak és egyben kíméletesek. És az is fontos, hogy ezeket a készítményeket rendszeresen és kitartóan használjuk. Az alapos tisztítás este elengedhetetlen, de a zsíros bőr esetén reggel is érdemes fokozottan figyelni erre. A szérumot általában használhatjuk az esti vagy a reggeli rutin részeként is, ám mivel a zsíros bőr jellemzően lassabban szívja be a felvitt termékeket, lehet, hogy este komfortosabb a termék alkalmazása. A hidratáló, mattító hatású krém szintén reggel-este használható, hogy a hatások a lehető legjobban érvényesülhessenek.

Fotó: Bioderma

Gyengéd tisztítás

Jó, ha már az arcápolás legelső lépése is speciálisan a zsíros bőr problémáit kezeli. A Bioderma Sébium Gel moussant actif olyan savkombinációt tartalmaz, amely a sejtmegújulást stimulálva teszi finomabbá a bőr textúráját – ezt hívják keratolitikus hatásnak. A szalicilsav (BHA sav) úgy hámlasztja a bőrt, hogy oldja a sejteket összetartó anyagot, ezzel segíti az elhalt sejtek eltávolítását. Emellett tisztítja az eltömődött pórusokat, feloldja a kivezető nyílást eldugaszoló faggyút, ezzel is hozzájárulva az egyenletesebb bőrképhez. Az AHA sav szintén a sejtek közötti kötéseket lazítja fel, ám kisebb mérete miatt mélyebb rétegekben hat, hámlaszt és serkenti a sejtmegújulást. A micellás technológiának és a biomimetikus tisztító összetevőknek köszönhetően a termék egyszerre hatékony és kíméletes, intenzíven tisztít, de közben óvja a bőr védelmi rendszerét.

Hatékonyság és tolerancia

A zsíros, pattanásokra hajlamos bőr ápolására való kozmetikumokban gyakori hatóanyag a BHA és AHA sav. Ez utóbbiak általában nagyon alacsony, erősen savas pH-értéken tudnak hatékonyak lenni, ami azonban gyakran okoz irritációt: kipirosodást, égő, csípő érzést, hámlást. Ami megnehezíti a kitartó használatot – a látható eredményekre ugyanis jellemzően 4-6 hetet kell várni. A Bioderma Sébium Kerato+ hidratáló hatású gél-krém azonban új generációs lipofil AHA savat, almasav észtert tartalmaz. Ennek különlegessége, hogy a bőr pH-értékén is kifejezetten hatékony – ezért nem irritál, megőrzi a bőr komfortérzetét, miközben hat a pattanások, mitesszerek és a maradványtünetek ellen. A gél-krémben lévő savak biztosítják a keratolitikus hatást a bőrfelszínen és a mélyebb rétegekben is, míg a FluidactivTM komplex segít folyékonyan tartani a faggyút, ezzel akadályozva meg a bőrhibák további kialakulását. Az igazán látványos eredmény hosszú távú használattal érhető el, de már az alkalmazás második napjától érzékelhető az akne és a maradványtünetek halványulása.

Fotó: Bioderma

Felnőttkori pattanás – miben más?

Ez a tolerálhatóság (vagyis az, hogy a bőrhibák csökkentésére használt termék ne irritálja, szárítsa a bőrt) a felnőttkori akne esetében különösen fontos lehet, hiszen ilyenkor a serdülőkori pattanásossággal ellentétben jellemzően nem elsősorban a bőr zsírossága okozza a panaszokat, vagy épp kevésbé zsíros a bőr, mint serdülőkorban. Az erősen savas pH-n működő termékeket a zsírosabb bőr jobban tolerálja, míg a kevésbé zsíros, felnőttkori aknéval küzdő bőr jóval érzékenyebb az irritáló hatásokra. A felnőttkori pattanások esetén különösen érdemes bevenni a bőrápoló rutinba a Bioderma Sébium szérumot is: csökkenti a pattanásokat, a tág pórusokat és a hegeket is, hidratálja és erősíti a bőrt, sőt az idővel kialakuló felszíni ráncokat is kisimítja. A hámlasztó és a faggyút folyékonyan tartó összetevők mellett regeneráló, az öregedés első jeleit kezelő acetil-glükózamint, valamint hidratáló és ráncsimító hatású biomimetikus hialuronsavat is tartalmaz.



Fotó: Bioderma

Védelmi vonal

A Bioderma Sébium termékcsalád minden tagja (és az összes Bioderma kozmetikum) tiszteletben tartja a bőr ökoszisztémáját – de mit is jelent ez, és miért olyan fontos? A bőrön élő mikroorganizmusok egyensúlya elengedhetetlen ahhoz, hogy a bőr védőrétege hatékonyan tudjon működni, vagyis a bőrt és a szervezetet károsító dolgokat kívül, a szervezet számára fontos anyagokat, például a vizet viszont bent tartsa. A barrier réteg véd többek között a külső szennyeződések, fertőzések, UV-sugárzás, kiszáradás és irritáció ellen. Rengeteg tényező hat ennek épségére az időjárástól kezdve a stresszen keresztül a bőrre kerülő anyagokig – érthető hát, milyen fontos, hogy a választott bőrápoló termékek segítsenek ennek a rétegnek a megóvásában. A Bioderma termékeket úgy fejlesztették, hogy ne avatkozzanak bele a bőr ökoszisztémájának egyensúlyába, ezzel hozzájáruljanak a védőréteg optimális működéséhez.





Fotó: Bioderma