"Igazságtalan a hálapénzzel kapcsolatos javaslat"

A napokban folytatódtak a sztrájktárgyalások az egészségügyi béremelésekről. Az egyezetés fontos részét képezik a humánerőforrás-intézkedések és az ágazat bérhelyzete is. A Magyar Orvosi Kamara új vezetése által elkészített orvosibér-javaslatot még egyeztetni kell a reprezentatív szakszervezetek bérajánlásaival is - a tárgyalások csak ezután folytatódhatnak. A cél, hogy

Az MSZ EDDSZ is a lépcsőzetes bérfelzárkóztatás mellett van. Fontos azonban, hogy az orvosi és szakdolgozói bérfejlesztés arányaiban ne térjen el egymástól, mert az bérfeszültséghez vezetne. Elengedhetetlen továbbá az ágazatban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségű, műszaki-gazdasági területen tevékenykedők bérfelzárkóztatása is. A tárgyalásokon ez is szóba került.