Koronavírus: az állatok is szoronganak

Józsi doki: "Az állatoktól mindent megkaphatunk" 1997-es megnyitása óta még egyetlenegy napra sem zárt be a rendelője, ha kell, hajnali ötig műt, és a törpenyulaktól kezdve a csincsillákon át a macskáig minden állathoz ért - dr. Varga József állatorvos, vagy, ahogy a gazdik hívják, Józsi doki igazi legenda az állattartók körében. Interjú.

Dr. Will Draper atlantai állatorvos közel 30 éve praktizál, így jócskán van tapasztalata arról, mennyiféle módon reagálhatnak a házikedvencek egy-egy állatorvosi viziten. Rutinja azonban nemcsak abban segítette őt mindig, hogy az állatokat megnyugtassa, de a gazdák esetleges félelmeit, szorongását, vagy kitöréseit is hatékonyan kezelte. A pet.webmd blogján azonban egy közelmúltbeli történet kapcsán arról írt, mennyire megviselheti a kis kedvenceinket is az, hogy a pandémia miatt jelentősen megváltozott az állatorvosi vizitek gyakorlata. Emellett arra is adott gyakorlati tippeket, hogyan enyhíthetjük háziállatunk szorongását egy-egy ilyen látogatást megelőzően, hogy mind neki, mind a vele foglalkozó szakembereknek és nekünk is könnyebb dolgunk legyen.

Star és az "anyukája" is kiborultak

Dr. Draper beszámolójából kiderült, az új típusú koronavírus miatt bevezetett járványügyi protokoll náluk jelenleg úgy történik, hogy a gazdi a kocsiban várja kedvencét, onnan ugyanis már a rendelő valamelyik munkatársa viszi be az állatot a vizsgálatokra. A közelmúltban azonban olyan hisztérikus jelenetek közepette zajlott le az egyik ilyen eset, hogy ez a szakembert arra késztette, felhívja a figyelmet: a pandémia az állatok lelki világát is megviseli.

Mindenkit megvisel a járvány miatt megváltozott egészségügyi ellátás.

Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

"Az egyik kollégám elvette a Star névre keresztelt Chihuahua-keveréket a gazdája kezéből, mire az állat tőle szokatlanul kezdett viselkedni, rángatta a pórázát, az asszisztens keze után kapott" - kezdett a történetbe az állatorvos. Mint írta, ez eléggé kiborította Star gazdáját. Szerencsére az állat a rendelőbe érve szinte azonnal megnyugodott és a szokásos vizsgálatok (mérlegelés, testhőmérés, légzés és szívritmus ellenőrzése stb.) már rendben mentek. Csakhogy a gazda nem tudta, hogy odabent minden gond nélkül zajlik, csak arra tudott gondolni, hogy bent is hasonló a helyzet, amitől annyira szorongott, stresszelt, hogy az épületen kívül egyre hangosabban méltatlankodott.

"Amikor kimentem megnyugtatni, rám ordított: add vissza a kutyámat! Azt kiabálta, hogy megpróbáltuk megölni a kutyáját, és azonnal adjuk neki vissza. Általában jól kezelem az ilyen helyzeteket, de ez most nem sikerült. Star gazdája nagyon rémült volt, ami érthető, hiszen nem tudhatta, hogy a kedvence szorongása a rendelőben már jelentősen csökkent" - folytatta Dr. Draper. Ezután a szakember azt próbálta elmagyarázni a felfokozott érzelmi állapotban lévő gazdinak, hogy mindez miért történhetett. Emlékeztette, Star nem először jár náluk, de most először változtak az ellátás körülményei a pandémia miatt. Elmondta, eddig mindig a gazdival lépett be az épületbe, együtt várakoztak és a vizsgálóba is bekísérhette. Most azonban egy számára idegen ember vette el őt a gazdájától, ami érthető módon szokatlan és félelmetes volt az állat számára.

A stressz még a leleteken is meglátszik

"Star reakciója nem ritka, az elmúlt hónapokban sok hasonlót tapasztaltunk" - így az állatorvos, hozzátéve, emiatt például a kedvencek megnövekedett stressz- és szorongásszintjére való tekintettel kell vizsgálniuk az állatok légzését, szívét, testhőmérsékletét, sőt véreredményeit is, hiszen ezeken is nyomot hagyhat a traumatikus élmény. Különösen a macskáknál fordulhat elő vércukorkiugrás, vagy a vérsejtek számában bekövetkező szignifikáns süllyedés vagy csúcs, ami egy tapasztalatlan szakembert rossz diagnosztikai irányba is terelhet. Dr. Draper hangsúlyozta, az emberhez hasonló a stressz és az izgalom az állatoknál is növelheti a hormonok, különösen az adrenalin szintjét, ami minden vizsgálatra hatással lehet. Itt van szükség a szakértelemre és a rutinra, hogy ezeket tudjuk.

Így csökkenthetjük a szorongást

A 30 éve praktizáló állatorvos írásában néhány gyakorlati tippet is adott arra, hogyan csökkenthetjük kedvencünk, és a saját szorongásunkat is, mielőtt állatorvoshoz indulunk: