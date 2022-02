Újra hódit a borostyánnyaklánc-átverés

"A borostyánnyakláncot három napja használja a 8 hónapos kislányunk és az első naptól kezdve átalussza az éjszakát. Sőt, napközben sem sírdogál, amikor harapdálja a játékait. Én hiszem, hogy a borostyán a természet csodája!"

"Amikor először ráadtam a nyakláncot az 5 hónapos lányomra, hihetetlen módon három órát aludt, délutáni alvásként. Az éjszakáink és a nappalaink is nyugodtabbak lettek. Köszönjük szépen!".

Ilyen és ehhez hasonló vásárlói vélemények olvashatók az egyik borostyán nyakláncokat forgalmazó webshop felületén. Noha szakértők szerint a borostyánnyakláncnak nincs semmilyen kedvező egészségügyi hatása, illetve egyes termékek életveszélyesek is, mind a mai napig vásárolják a szülők azt remélve, hogy a nyaklánc enyhíti babájuk fogzási fájdalmait. Ezért összefoglaljuk, hogy mit kell tudni orvosi és kereskedelmi szempontból ezekről a termékekről.

h i r d e t é s

A szülők szándéka érthető, de a borostyánnyakláncnak semmilyen kedvező élettani hatása nincs. Fotó: Getty Images

Népi megfigyelés

Mindenekelőtt felhívtuk az említett webshopot, ahol a megadott számon egy nő jelentkezett be Pécs mellől. Kérdésünkre azt mondta, a borostyán nyaklánc "népi megfigyelés" alapján enyhíti a fogzás tüneteit a babáknál, de azt elismerte, hogy erre nincs tudományos magyarázat. Utóbbinak némileg ellentmondva, a webshop felületén az olvasható, hogy a nyakláncok jótékony hatása azon "tudományos felfedezéseken alapul, amelyek azt mutatják, hogy a borostyánnak elektromágneses aktivitása van, és jelentős mennyiségű organikus, tisztán természetes energiát termel". A nő hozzátette, a 3600 forintba kerülő termékeiket litván mesterek készítik jó minőségű balti borostyánból, amelyet eredetiségvizsgálattal is tudnak igazolni, és hogy szerinte "egy próbát megér a nyaklánc".

Megkérdeztük erről Csupor Dezső gyógyszerészt, aki azt mondta, hogy a borostyánnyakláncnak valójában semmilyen pozitív élettani hatása nincs, sajnos sok szülőt vernek át a kereskedők, akiknek érdeke, hogy minél több nyakláncot eladjanak. Szerinte az igaz, hogy a borostyán dörzsölés hatására elektromos lesz, de ezt több műanyag is tudja. Ezért pattog a műszálas ruha, és ezért áll égnek a hajunk, ha műanyag fésűvel fésüljük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a borostyán organikus energiát termelne, ilyenről nem tud a tudomány. "Ebből következően az sem állja meg a helyét, hogy a fogzáskönnyítő hatása ennek az organikus energiának lenne köszönhető" - mondta lapunknak a gyógyszerész, aki a blogján is felhívta a figyelmet a nyakláncok áltudományos hátterére.

Életveszélyesek is lehetnek

Csupor szerint persze ettől még akár hatásos is lehetne a nyaklánc a fogzásra. Sajnos azonban erre sincs bizonyíték: egyetlen olyan vizsgálat sem ismert, amely a borostyánkő fogzást elősegítő, fájdalmat csökkentő hatását igazolná - tette hozzá. Arra viszont van, hogy egyes nyakláncok gyakorlatilag életveszélyesek. Ezek forgalmazását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2015-ben be is tiltotta. A hírek szerint a hatóság azt állapította meg, a kisgyermek a szájába veheti a nyakláncot, amelyről gyöngyök törhetnek le, így azok fulladást okozhatnak, életveszélyesek. A fulladásveszélyen kívül a fojtásveszéllyel is számolni kell, hiszen a szóban forgó láncok hossza 35-36 centiméter. Ez a hossz elegendő ahhoz, hogy a lánc beakadjon valamibe vagy más okból a lánc megszorulhat a nyakán és mivel a kisgyermekek légcsöve puhább, már kis erőhatás is megfojthatja.

A három év alatti korosztály számára készített borostyán gyermeknyakláncok 9-10 éve jelentek meg az uniós piacon, így Magyarországon is. E termékek ékszernek minősülnek és az általános termékbiztonsági és kereskedelmi szabályozás alá tartoznak. Például a webshopban vásárlók két hétig visszaküldhetik ezeket a termékeket, ha azok nem tetszenek nekik. Ugyanakkor a fojtási és fulladási veszély miatt az elmúlt években Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Luxemburgban már több ilyen típusú terméket visszahívtak.

A kereskedők másik érve a nyaklánc jótékony élettani hatása mellett, hogy a bőrrel érintkezve a testhő hatására illóolajok szabadulnak fel a borostyánból, melyek a bőrön keresztül felszívódva a véráramba jutnak. Az említett honlapon ezt olvashatjuk: "A balti borostyán 3-8 százalékos borostyánkősavat - egy tudományosan vizsgált gyógyászati alkotóelemet - tartalmaz, melyet a kortárs orvoslásban is használnak". A továbbiakban a Nobel-díjas Robert Kochra hivatkoznak, aki - mint írják - bebizonyította, hogy a borostyánkősavnak rendkívül pozitív hatása van az emberi testre. Illetve azt állítják, hogy a borostyánkősav egy aminosav, amely a test minden sejtjében termelődik.

Áltudományos csapda

Csupor szerint ez is többszörös átverés, ugyanis a borostyánban egyáltalán nincs illóolaj. De ha lenne is benne, nem ismerünk olyan illóolajat, amely a bőrön keresztül felszívódva képes lenne csökkenteni egy másik testrész fájdalmát. Másrészt a borostyánkősav nem aminosav. Noha ez egy elírás, tévedés is lehet, ennél fontosabb az az áltudományos blabla, amit mellé körítenek, hogy jobban eladják a terméket. "Koch Nobel-díjának semmi köze nem volt a borostyánkősavhoz, a tüdőbajjal kapcsolatos kutatásaiért kapta az elismerést. Az sem igaz, hogy a tudós bizonyította volna a borostyánkősav emberi szervezetre kifejtett pozitív hatását. Valójában a borostyánkősav emberi szervezeten belüli képződését tanulmányozta" - mondta lapunknak a szakgyógyszerész.

Érdekes kérdés, hogy akkor mégis miért tulajdonítanak egyes szülők kedvező hatást a nyakláncnak? A gyógyszerész szerint ez leginkább azzal magyarázható, hogy a fogzás egy olyan természetes folyamat, amely előbb-utóbb minden csecsemőnél lezajlik, így a vele járófájdalomis megszűnik. "Rossz tehetetlenül nézni, ha egy kisbaba szenved. Az a szülő, aki azt gondolja, tett valamit a fájdalom ellen a lánc megvásárlásával, talán nem érzi annyira keservesnek a sírást" - így Csupor. Mivel a fogzási fájdalom mértéke napokon és órákon belül is változhat, összehasonlítás híján lehetetlen megmondani, hogy a mérséklődő tünetek összefüggnek-e a nyaklánc viselésével. A józan ész mindenesetre azt mondatja: a kettőnek semmi köze egymáshoz.