Több száz kilogramm lejárt tejterméket vont ki a Nébih

Szalmonella jelenléte miatt hívtak vissza egy kutyáknak szánt jutalomfalatot. Kattintson a részletekért!

Több élelmiszerbiztonsági és beltartalmi jogsértésre derült fény abban a Vas megyei tejtermékeket előállító üzemben, ahol december elején vizsgálódtak a Nébih ellenőrei. A szakemberek a vizsgálat során jelöletlen, nem nyomon követhető, valamint többféle lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagot is találtak. Az érintett tételek mennyisége több mint 700 kilogramm volt. Ezeket a Nébih azonnali hatállyal kivonta a forgalomból, újbóli forgalomba hozatalukat megtiltotta, és elrendelte zár alá vételüket. Az állati eredetű élelmiszerek esetében a hatóság a megsemmisítést is előírta.

Az adott élelmiszerek nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Több terméket vissza is hívtak a forgalomból

Az ellenőrzés során öt késztermékből - tejből, tejfölből, vajkrémből, és kétféle ömlesztett sajtból - mintavétel is történt. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az adott élelmiszerek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, ezért a Nébih szakemberei újabb helyszíni ellenőrzés során azokat is azonnal hatállyal kivonták a forgalomból, megtiltották azok forgalomba hozatalát, valamint elrendelték a vizsgálatok során nem megfelelőnek bizonyult termékek forgalomból való visszahívását is - közölte oldalán a hatóság.

Az ügyben az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. Az érintett vállalkozás adatai megtalálhatóak a jogsértési listán.