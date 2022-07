Egészségpénztár: mit jelent az adó-visszatérítés számokban?

A szakemberek azt javasolják, hogy legalább azoknál a betegségeknél, amelyek vezető haláloknak számítanak, és amelyek szempontjából veszélyeztetettek vagyunk, évente járjunk szűrővizsgálatokra. Az időben felfedezett betegségek szó szerint az életünket menthetik meg. A kezdeti stádiumban felfedezett rákos megbetegedésekből is teljesen felépülhetünk, vagy jól karbantarthatunk egy magas vérnyomást vagy cukorbetegséget.

Egészségpénztárból is fizethetünk

A pandémia kevés pozitív hatása közé tartozik, hogy némileg egészségtudatosabbá tett bennünket. Jobban odafigyelünk a személyi higiéniára, és mivel a telemedicina is elterjedtebb lett, hamarabb tájékoztatjuk az orvost, ha valami problémánk van. Az egészségtudatos viselkedésnek a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel is fontos része. Ezekre akkor is célszerű rendszeresen járnunk, ha egyébként semmilyen panaszunk nincs. Sok betegség ugyanis egészen sokáig tünetmentes, így észrevétlen maradhat, és sokkal jobbak a gyógyulási esélyeink, ha hamarabb felfedezik a betegséget.

Nemcsak a gyógyulás ideje rövidebb a betegség korai szakaszában, hanem annak a költsége is. Kevesebb gyógyszerre van szükség, rövidebb ideig kell orvoshoz járnunk, és olcsóbb terápiával gyógyulhatunk egy enyhébb betegségből. Testileg, lelkileg és anyagilag is kevésbé megterhelő a gyógyulás. Az állami egészségügyi rendszer leterheltsége és a magas színvonalú ellátás iránti igény miatt azonban sokan fordulnak magánorvoshoz, így az ilyen jellegű kiadásaink is nőttek. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek csak hosszú várakozással elérhetők, de magánúton napok alatt kapunk időpontot. Ez azonban igen drága lehet.

Az egészségpénztár egy olyan célzott megtakarítási forma, amellyel az egészségügyi kiadásainkra tehetünk félre úgy, hogy közben spórolhatunk is. Egészségszámlánkról fizethetjük a magánorvosi ellátás árát, az egyes diagnosztikai és laborvizsgálatokat, és ha szükséges, a gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket.

De miért éri meg egészségpénztári tagnak lenni?

Az egészségpénztári számlánkon elkülönülten gyűjthetünk az egészségünkkel kapcsolatos kiadásainkra. Így könnyebben nyomon követhetjük, hogy mire mennyit költünk, és spórolni is egyszerűbb. Az egészségpénztár azonban jóval többet tud ennél.

Az egészségpénztári befizetéseink után adó-visszatérítésre vagyunk jogosultak, amennyiben személyi jövedelemadót fizetünk. A pénztárba betett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot visszakérhetünk az adónkból. A teljes összeg visszaigényléséhez évi 750 ezer forintot kell befizetnünk az egészségpénztárba, ami havi 62,5 ezer forintnak felel meg. Ekkora összeget nem tud mindenki félretenni az egészségével kapcsolatos kiadásaira, de nem ez az egyetlen lehetőség az adó-visszatérítésre.

További 10 százalék adókedvezményt kaphatunk, ha prevenciós szolgáltatásokat veszünk igénybe. A prevenció által tehát azon túl, hogy az egészségünket védjük, még plusz anyagi előnyhöz is jutunk. Különösen érdemes kihasználnunk a prevenció által elérhető adó-visszatérítést, ha önmagában a befizetéseink alapján nem tudjuk elérni a maximális 150 ezer forintot. Ráadásul ez az egyetlen olyan eset, amikor a befizetés mellett a költéseink után is adókedvezményt kapunk.

Mi az a prevenció?

Például a szűrővizsgálatok is ide, a prevenció vagy más néven betegségmegelőzés körébe tartoznak. Az állam az egészségpénztáron keresztül tehát anyagilag is ösztönzi, hogy szűrővizsgálatokra járjunk, és figyeljünk az egészségünk megőrzésére. A prevenció lényege az, hogy egészséges életmóddal megelőzzük a betegségek kialakulását. Első körben fontos, hogy megfelelően táplálkozzunk, mozogjunk rendszeresen, leszokjunk a szenvedélybetegségeinkről és amennyire csak lehetséges, kiiktassuk az életünkből az egészségre ártalmas dolgokat, például a stresszt.

Másodsorban lényeges, hogy korán felismerjük a kialakulóban lévő betegségeket még akkor, amikor azok kisebb károsodással, rövidebb idő alatt és alacsonyabb költséggel gyógyíthatók. Ennek kiemelten fontos eszköze a szűrővizsgálatok elvégzése. Ezt leginkább orvosok végzik, de az is ide tartozik, amikor saját magunkat vizsgáljuk és figyelemmel kísérjük a testünk változásait. Végül prevenció az is, amikor korszerű gyógyítás révén az orvosok megpróbálják megakadályozni, hogy a már kialakult betegségek súlyosbodjanak, és elérni, hogy a gyógyulás minél gyorsabb legyen. Ez modern és hatékony terápiákon keresztül valósítható meg.

Prevenció egészségterv alapján

Egészségszámlánkról mindenképpen fizethetjük a prevenciós szolgáltatások, így a szűrővizsgálatok árát is, de a 10 százalék adó-visszatérítést akkor kérhetjük, ha ezt a saját részünkre készült egészségterv alapján, vagy orvosi javaslatra vesszük igénybe.

Személyes egészségtervet bárki készíttethet. Az is, aki egészségesnek vallja magát, de fel szeretné mérni, hogy milyen kockázatoknak van kitéve, és tanácsokat szeretne arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan csökkentheti vagy szüntetheti meg. Akkor is kérhetjük, ha tudjuk, hogy valamilyen szempontból kockázatos csoportba tartozunk, és szeretnénk tudni, hogy hogyan alakíthatunk ki olyan egészségtudatos életmódot, amellyel megelőzhetjük a betegségeket. Valamint akkor is, ha már van valamilyen kialakult betegségünk, és a hatékony gyógyulás érdekében szeretnénk életmódot váltani és kezeléseket igénybe venni.

Hogyan készül az egészségterv és mit tartalmaz?

Az egészségtervet az egészségpénztárral szerződésben álló szolgáltatóval kell elkészíttetnünk. Az egészségtervezés során kitöltünk egy állapotfelmérő kérdőívet, állapotfelmérő vizsgálatokon és alap szűrővizsgálatokon veszünk részt. Az eredményeket a szakorvos értékeli. Ha szükséges, javaslatot tesz további vizsgálatokra, és tanácsokat ad a táplálkozásunkra és sporttevékenységekre vonatkozóan.

Prevenciós szolgáltatások lehetnek az orvos javaslata alapján gyógytorna, gyógymasszázs, fizikoterápiás kezelések, a szenvedélybetegségekről való leszokást segítő terápiák, és egy sor szűrővizsgálat is. Elmehetünk méhnyakrák-, emlőrák, vastagbél- és prosztatarákszűrésre, mozgásszervi és fogászati szűrésre, AIDS-szűrésre és a mentális zavarok korai felismerését célzó szűrésekre.

Olyan, mintha egy hónapig nem fizetnénk személyi jövedelemadót

Az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok tehát nemcsak hasznosak, de még anyagilag is jól járhatunk, ha kérjük utána az adókedvezményt. Tegyük fel, hogy havonta 30 ezer forintot fizetünk be a pénztárba, az egy évben 360 ezer forint befizetést jelent. Ez után 72 ezer forint adót kaphatunk vissza. Év közben elmegyünk egy 100 ezer forintot érő menedzserszűrésre, így ehhez még 10 ezer forint kedvezményt hozzátehetünk.

Összesen tehát 82 ezer forintot kaptunk vissza az abban az évben befizetett szja-nkból. 400 ezer forintos bruttó fizetésnél ez olyan, mintha több mint egy hónapon át nem fizetnénk személyi jövedelemadót. Ha tehetjük, nem érdemes tehát kihagynunk ezt a lehetőséget.