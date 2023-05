Már éjszaka és tanítási időben is kütyüznek a kiskamaszok

Az átlagos napi képernyőidő a megkérdezettek körében 9 perc és a közel teljes nap között változott. Az átlagos napi képernyőidő 234 perc, azaz naponta közel 4 óra, ám az életkor előrehaladtával párhuzamosan nő a készülékhasználat átlagos ideje is. A kutatásban részt vevő gyermekek egy kisebb részének telefonjain hétköznapokon már hajnali 4 óra után megfigyelhető az aktivitás növekedése, amely nagyjából fél 6 és fél 7 között éri el a reggeli csúcsot, majd kisebb visszaesés után fél 8 és 8 között van egy újabb emelkedés.

Egymás mellett, de nem együtt. Fotó: Getty Images

A Tiktok mindent visz

A telefonok aktív képernyőidejének közel 60 százalékát a közösségi média (39 százalék) és az egyéb kommunikációs alkalmazások, például böngészők és üzenetküldők (19 százalék) tették ki. A legnépszerűbb közösségimédia-platformok (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Messenger) érintettek az összes rögzített alkalmazás-indítás felében (49 százalék). A teljes adatbázisra kiszámolva a gyermekek telefonjukkal eltöltött összidejének 18 százaléka a TikTok-on zajlik, további 12 százalék pedig a YouTube-on. A tiktokozás napi átlaga 80 perc, a YouTube-é 37 perc, a Messengert és Instagramot pedig napi 21 percig használják a fiatalok. A Facebookon 17 percet, míg a Snapchaten napi átlagban 11 percet töltenek az applikációt használó gyermekek.

Hétköznapokon, tanítási időben viszonylag alacsony mértékű a telefonhasználat, bár életkor alapján elég nagy eltérések figyelhetők meg. Minél idősebb a gyermek, annál nagyobb eséllyel használja a telefonját hétköznap délelőtt is. Éjfél és hajnal 5 óra között természetesen a legtöbb gyermek nem kütyüzik, azonban a kutatásba bevont fiatalok közül többen is voltak, akik az éjszaka közepén is használták a készüléküket, például filmek nézésére.

A kutatásban összesen 105 háztartás volt érintett, az adatok tisztítása és ellenőrzése után végül 80 gyermek felhasználási szokásaiból vonták le a következtetéseket az elemzők. A kutatás során használt szoftver a résztvevő gyermekek által korábban telepített applikációk megnyitásának pontos idejét és használatuk időtartamát is rögzítette.

Korábban írtunk arról, hogy még a közösségi média képein tökéletesnek látszó emberek sem makulátlanok életük minden percében, és valószínűleg hosszú előkészületek előzték meg a legelőnyösebb ruha, póz, kozmetikum és fényképezési szög megtalálását. Ha viszont ezt a nem valós testképet hasonlítjuk össze a saját, hétköznapi kinézetünkkel, az komoly károkat okozhat lelki és mentális egészségünkben.

