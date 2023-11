Rejtélyes betegség terjed Kínában, a WHO válaszokat vár

Rutinszerű ellenőrzésre hivatkozva légzőszervi és tüdőgyulladásos megbetegedések adatairól kért tájékoztatást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínától csütörtökön, miután a szervezet kínai irodája sajtótájékoztatóján a légúti megbetegedések emelkedéséről számolt be. Szerdán a WHO azt közölte, hogy észak-kínai gyermekeknél diagnosztizálatlan tüdőgyulladásos csoportokat talált. A WHO szerint nem világos, hogy ezek a kínai hatóságok által korábban bejelentett légúti fertőzések általános növekedéséhez vagy különálló eseményekhez kapcsolódnak.



A The Guardian cikkében megszólaló epidemiológusok arra figyelmeztetnek: ez lesz Kína első tele a világviszonylatban is rendkívül szigorú "zéró-Covid" stratégia feloldása óta, melynek során az emberek országszerte alig érintkezhettek egymással. Az össznemzeti bezárkózás miatt a légúti vírusokkal szembeni természetes immunitás szintje alacsonyabb lehet a normálisnál, ami a fertőzések növekedéséhez vezethet. Számos országban, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a légúti vírusfertőzések megugrását tapasztalták a Covid-korlátozások feloldása utáni első télen. Ennek egyik oka az volt, hogy az emberek természetes immunitása jelentősen lecsökkent.

Újabb betegséghullám söpörhet végig az országon? Fotó: Getty Images

Az észak-kínai betegséghullámot a WHO is a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásának és az olyan ismert kórokozók terjedésének tulajdonította, mint az influenzavírus, a mycoplasma pneunomiae, mely egy jellemzően a fiatalabb gyermekeket érintő légúti megbetegedés, továbbá az óriássejtes tüdőmegbetegedés és a Covid-19-et okozó koronavírus.



A nemzetközi egészségügyi szabályzat mechanizmusán keresztül a világszervezet további járványügyi és klinikai információkat, valamint laboratóriumi eredményeket kért a gyermekek körében jelentett potenciális járványról. Hozzátették, hogy emellett további információkat kértek Kínától az ismert kórokozók terjedésének tendenciáiról és az egészségügyi ellátórendszerek leterheltségéről.



A napokban a média észak-kínai városokban videókat tett közzé, amelyeken a kórházak tele vannak vizsgálatokra váró szülőkkel és gyerekekkel, miközben más közösségi felületen kínai gyerekek láthatók, akik házi feladatot csinálnak, miközben egy kórházban intravénás infúziót kapnak.