Koronavírus: a nőket jobban megviselheti a védőoltás

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) egy, a múlt hónapban közzétett jelentése szerint az Egyesült Államokban eddig beadott, több mint 13 millió vakcina után hétezren jelentettek valamilyen mellékhatást, 79 százalékuk nő. Itt azt is meg kell jegyeznünk, hogy több nőt oltottak be, mint férfit: a védőoltások 61 százalékát nők kapták.

Egy másik jelentésből kiderül, hogy a nagyon ritka anafilaxiás reakciók majdnem mindegyike nőknél lépett fel: a Moderna vakcinájára 19 főnél (mind nők voltak), a Pfizer készítményénél pedig 47 embernél, ebből 44 nő.

Mi lehet ennek az oka?

A tudósok szerint a génekkel, a hormonokkal, illetve a vakcinadózisokkal is magyarázható a jelenség. A férfiaknak csak egy, míg a nőknek két X kromoszómájuk van, amin az immunrendszerhez köthető gének találhatók. A nők így ellenállóbbak lehetnek a különböző fertőzésekkel szemben, de a tudósok szerint az is lehetséges, hogy épp ez áll annak hátterében is, hogy több nő küzd valamilyen autoimmun-betegséggel, mint férfi.

Miért okoz gyakrabban mellékhatásokat a nőknél az oltás? Fotó: Getty Images

A hormonok szerepe

A nők immunrendszere a férfiakénál több ellenanyagot képes termelni a vakcinára adott válaszreakcióként, ami összefügghet az ösztrogén, a progeszteron és a tesztoszteron jelenlétével a szervezetben. Az ösztrogén hatására például több antitest termelődhet az immunsejtekben, a tesztoszteron viszont csökkenti ezeknek az immunsejteknek az aktivitását.

A megfelelő dózis

Ha egy nő és egy férfi ugyanazt a gyógyszert vagy védőoltást kapja, a szervezetükben másként szívódnak fel a hatóanyagok - nők esetében gyakran kisebb dózis is elég, hogy ugyanazt a hatást elérjék. A koronavírus elleni védőoltásokból mindenkinek ugyanazt a dózist adják be, nincs "női vagy férfi adag". Ezért a New York Times szerint előfordulhat, hogy nemek szerint eltérő válaszreakciók és mellékhatások lépnek fel. A jó hír viszont, hogy a nők többsége rövid ideig tartó, enyhe mellékhatásokról számolt be.

Természetes reakció

Persze a szakemberek senkit sem akarnak megijeszteni, de fontosnak tartják, hogy a háziorvosok, illetve az oltóközpontok dolgozói felkészítsék a nőket a náluk valamivel nagyobb eséllyel várható enyhébb mellékhatásokra, mint például láz, fáradtság vagy fej- és izomfájdalom - külön kiemelve, hogy ezek teljesen normális reakciók a testük részéről, és csak azt jelzik, hogy a vakcina tényleg működik.