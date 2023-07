Iszapba ragadt, tűzoltók mentették ki a túrázót

Magyarországon is előfordulnak olyan kihívások, amelyek gyermekek fizikai sérülését vagy akár halálát is okozhatják. Ilyen volt az a napokban történt tragédia is, amikor az úgynevezett blackout challenge vagy áramszünet-kihívás teljesítése egy 15 éves tinédzser életét követelte – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).