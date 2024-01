Influenza, Covid, nátha, RSV – tippek, hogy ne döntsön ágynak

A felsőlégúti megbetegedések szezonjában nehéz eldönteni, hogy mi okozza a náthaszerű tünetek mellett a lázat és a levertséget. A koronavírus-járvány árnyékában nem sokan gondolnak az influenzára, pedig az a rizikócsoportokra nézve már veszélyesebb lehet a most terjedő omikron-variánsnál – mondta el az Indexnek Tóth Sándor virológus.

A felsőlégúti vírusok mind hasonló panaszokat okoznak. Fotó: Getty Images

A tünetek csak kicsit térnek el

Az influenza elleni vakcinát a rizikócsoportba tartozóknak még most is érdemes beadatniuk a szakember szerint. A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a krónikus betegek, a 60 év felettiek, a legyengült immunrendszerrel rendelkezők, a szervátültetettek és az onkológiai kezelés alatt állók, számukra térítésmentesen elérhető az oltóanyag. Tóth Sándor megjegyezte: az influenza szövődményeként akár tüdőgyulladás is felléphet, ezért már a megszelídült koronavírusnál súlyosabb megbetegedést okozhat.

A virológus elmondása szerint nehéz egyértelműen megmondani, melyik vírus állhat a háttérben, hisz az RSV, a nátha, a koronavírus és az influenza is mind hasonló tünetekkel jár. A náthánál jellemzően nincs láz, vagy ha van, az egy-két nap után el is múlik, ha azonban a testhőmérséklet tartósan meghaladja a 38 fokot, akkor valószínűleg influenza okozza a megbetegedést, és az ehhez társuló ízületi fájdalom is erre utal. A most domináns Covid-variánsnál is ritkán fordul elő hőemelkedés. Száraz köhögéssel jár mindegyik, a nem színtelen váladék felszakadása már bakteriális szövődményre utalhat, az antibiotikum csak ez utóbbira jelenthet megoldást.

Néhány jótanács

A szakember hozzátette: szinte mindegy, melyik váltotta ki kezdeti panaszainkat, a vírusokat csak saját immunrendszerünk képes legyőzni. Az oltóanyagok ezt támogatják, de ettől még megfertőződhetünk. Néhány tanácsot azért megosztott az olvasókkal, hogyan előzhetik meg a bajt:

- Viselj maszkot!

- Tartsd be az alapvető higiéniai szabályokat, rendszeresen moss kezet alaposan!

- Étkezz vitamindúsan, fogyassz bőségesen folyadékot!

- Mozogj rendszeresen!

- Kerüld a cigarettát és az alkoholt!