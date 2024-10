Koronavírus: egyre több a beteg, de nincs még oltás

A Semmelweis Egyetem járványügyi központja országszerte 87 orvostól gyűjt és elemez légúti panaszokkal küzdő betegektől vett mintákat. Augusztus utolsó hete és szeptember utolsó hete között a központban vizsgált minták több mint feléből koronavírus-fertőzést mutattak ki – írja a Népszava. A járványügyi szakemberek aktuális hírlevelükben ezért arra kérik a háziorvosokat, hogy amint ez lehetséges, kezdjék el ajánlani a kockázati csoportba tartozó pácienseknek – időseknek, krónikus betegeknek – a Covid-19 elleni oltást a frissített oltóanyaggal.

Ilyen azonban egyelőre nem érhető el. A tavaly vásárolt vakcinakészlet mostanra lejárt, az új vakcinák beszerzése pedig még folyamatban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Népszava megkeresésére úgy válaszolt: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg a JN.1 vonalba tartozó variánsok ellen védelmet nyújtó oltóanyagok alkalmazását javasolja. Arról viszont nem adott ki információt az NNGYK, hogy milyen típusú és mennyi vakcina várható az idei szezonra.

A lap több háziorvossal is beszélt, akik jellemzően arról számoltak be, hogy naponta 80-90 beteg is megfordul náluk, legtöbben felső légúti panaszokkal. A nyilatkozó háziorvosok egy része éppen ezért úgy foglalt állást, hogy kissé megkésett, hogy még csak most zajlik az új oltások beszerzése. A rendelőkben elvégzett tesztek ugyanis hetek óta arról árulkodnak, hogy erősödik a koronavírus-járvány az országban. A legtöbb beteg lázra, makacs köhögésre és a láz elmúlta után is napokig tartó gyengeségre panaszkodik.

Borítókép: Getty Images