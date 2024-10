Fotó: Getty Images

A VITAMARIN lehet az egyik választásunk. Ez a bioinformációs készítmény a szervezetünk több területére is jótékony hatással lehet. Legfőbb összetevője a japán szardellából származó halolaj. Ez a különleges halból származó olaj kiegyensúlyozott arányban tartalmaz szelént, B6- és B12 vitamint, D-vitamint, proteineket, omega-3 zsírsavat és jódot.



Különleges összetevőinek köszönhetően erősítheti az immunrendszerünket, segíthet leküzdeni a gyulladással járó betegségeket, támogathatja a csontjaink és fogaink megfelelő minőségét, a retinánk működését és megszüntetheti a krónikus fáradságot, ami az őszi időszakra nagyon is jellemző. Segíthet legyűrni a stressz és a környezet okozta káros hatásokat. A készítményben található jód elengedhetetlenül fontos nyomelem a megfelelő pajzsmirigyműködéshez, amelynek megfelelő működése pozitívan hathat az agyműködésünkre is. Esszenciális telítetlen zsírsavainak köszönhetően pedig segíthet a vérnyomás és a véralvadás szabályozásában, növelheti a szervezet védekezőképességét.

A VITAFLORIN az az Energy termék, amelyet immunerősítéshez és vitaminraktáraink feltöltéséhez választhatunk. Széleskörű hatással van a szervezetünkre, amit magas antioxidáns tartalmának köszönhetünk. A vírusok és baktériumok okozta megbetegedések ellen, a leghatékonyabb fegyver mindig egy hatalmas vitaminbomba, és a Vitaflorinra talán ez a legtalálóbb kifejezés. A készítmény gazdag természetes eredetű vitaminokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben és más, biológiailag aktív anyagokban. Tartalmaz gyógynövény- és gyümölcskivonatokat, továbbá bioinformációkat, amelyekkel hatékonyan hozzájárulhat az immunrendszerünk megerősítéséhez.



Válogatott összetevői, mint például a homoktövismag-olaj, amely C-, A-, E-, B-, K-vitaminokban és kolinban is gazdag, vagy gránátalma, amely gyulladáscsökkentő hatású, segíthetik a szabadgyökök eltávolítását a testünkből. Az aloe vera és a japánbirs A-, C-, B-vitaminokat tartalmaznak, míg a kínai schizandra C- és E-vitaminnal teszi gazdagabbá. Különleges összetevője még a méhpempő, amely számos vitamin, ásványi anyag és nyomelem forrása. A méhpempőnek köszönhetően javulhat az általános egészségi állapotunk., harmonizálhatjuk lelki állapotunkat, és a szervezetünk fertőzésekkel szembeni védekezését is támogathatjuk.

A FYTOMINERAL Energy készítményről úgy tartják, hogy hozzájárulhat az egészséges és hosszú élethez. Ez a különleges bioinformációs készítmény ugyanis a periódusos rendszer több mint 60 elemét kolloid oldat formájában tartalmazza, és teljes egészében természetes eredetű készítmény. A kolloid ásványi anyagok lelőhelyén millió évekkel ezelőtt őserdők voltak. Az esőerdő ásványi maradványait eredeti módon, nedves eljárással juttatják a felszínre. A nyersanyag a kívánt sűrűségűvé koncentrálódik. Az utolsó fázisban az anyag több szűrőberendezésen halad keresztül, amelyek csupán a kolloid ásványokat engedik át. Ily módon hatékony, steril koncentrátumot nyerünk, és az ebből készült oldatból az ásványi anyagok felszívódása több mint 98%-os mértékű.

A Fytomineral ásványianyag és nyomelem tartalmának köszönhetően erősítheti az immunrendszerünket, szervezetünk saját védekezőrendszerét. Regenerálhatja a csontjainkat, a foginkat, a hajunkat és a körmeinket. Jól felszívódó oldatként aktiválhatja a hormonrendszer és a sejtek regenerációját, így támogathatja méregtelenítést és a vitaminok hasznosulását. Kiváló antioxidánsként semlegesítheti a szabadgyököket, amivel további támogatást nyújthat a szervezetünknek.



Más készítményekkel is kombinálható, így vírusfertőzésnél, stressznél, fáradtságnál is segítségül hívhatjuk.



