Doktornő vagy doktor úr? A gyógyulás szempontjából sem mindegy

Nem mindegy, hogy férfi vagy nő a kezelőorvos, legalábbis egy 800 ezer főt vizsgáló friss tanulmány szerint – írja a Science Alert.

Eredményeink azt mutatják, hogy a női és férfi orvosok másképp gyakorolják az orvoslást, és ezek a különbségek jelentős hatással vannak a betegek egészségi állapotára.

– mondja Yusuke Tsugawa, a Kaliforniai Egyetem kutatója.

Nem mindegy, hogy férfi vagy nő kezel. Fotó: Getty Images

Őszinteség, pontosabb diagnózis, hatékonyabb kezelés

A csapat 458 108 női és 318 819 férfi beteg adatait elemezte, akik mind 65 évnél idősebbek voltak. Nagyjából minden harmadik beteget női orvosok láttak el a betegségük kezelése során. Ezeket az információkat később összevetették azzal, hogy kik azok, akik a kórházba való felvételüket követően egy hónapon belül meghaltak, illetve hányukat kellett újra befektetni, miután hazaengedték. Mindkét esetben jobb statisztikát eredményeztek azoknak a betegeknek az adatai, akiknek női kezelőorvosuk volt. A különbségek nem mutatnak közvetlen ok-okozati összefüggést, és nem is voltak hatalmasak: ez minden 417 kórházi kezelésre 1 halálesetet jelentett. A kutatók szerint eredményeik megértése olyan beavatkozások kifejlesztéséhez vezethet, amelyek hatékonyan javítják majd a betegellátást.

„Nekünk a tájékoztatás a feladatunk, nem az ítélkezés” – állítja Bittner Nóra tüdőgyógyász, onkológus egy korábbi interjúnkban.

Mint arra rámutattak: a statisztika mögött az állhat, hogy a női orvosok jobban kommunikálnak a női betegekkel, vagy hogy a férfi orvosok nagyobb valószínűséggel becsülik alá a női betegek panaszait. Az is lehet, hogy a női betegek kevésbé érzik kellemetlennek a vizsgálatokat, ha az orvosuk is nő, ami azt is jelenti, hogy őszintébbek a panaszaikkal kapcsolatban, így pontosabb a diagnózis és egyúttal a kezelés is.