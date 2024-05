Július 1-től így foglalhatsz időpontot az orvoshoz

Ma az emberek legfontosabb elvárása az egészségügy szervezésével foglalkozók felé az, hogy minél hamarabb bejussanak az orvoshoz – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Mátraházán, a Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusán. Rétvári Bence a Századvég tavaly novemberi felmérése alapján azt is elmondta, hogy a megkérdezetteknek csaknem fele szerint leginkább az időpontfoglalás egyszerűsítésére lenne szükség az egészségügyi ellátásban. Ennek elősegítésére a járóbeteg-irányítási rendszerben (JIR) július elsejétől megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az Egészségablak applikációban, valamint a 1812-es telefonszámon.

Az államtitkár arra is kitért: azért is segíteni kell az orvosokhoz való bejutást, mert az időpontfoglalás egyszerűsítése mellett az emberek számára az is fontos, hogy kevesebb legyen a várakozási idő. Mint arra rámutatott: az időpontfoglalás lehetőségével az orvosok és ápolók mentesülhetnek annak adminisztrációs terhei alól, és a betegek kezébe kerül a választás, hiszen a megadott időablakból kiválaszthatják majd a számukra megfelelőt.