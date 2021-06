A fenéknagyobbítás kevésbé ismert veszélye

Émelygéssel és egy tályoggal a fenekén vették fel a dublini St. James kórház sürgősségi osztályára azt a nőt, akinek történetét júliusban, az Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság éves kongresszusán (ECCMID 2021) mutatják majd be részletesen a kezelőorvosai. A páciens hátsóján, a tályog körül egy 15 centiméteres átmérőjű területen gyulladás, bakteriálisfertőzésokozta cellulitisz is kialakult, illetve a gyulladás fennállását a vérmintából végzett laborvizsgálatok is igazolták. A panaszok előzményeként, 14 hónappal korábban a nőnél töltőanyaggal végzett fenéknagyobbítást végeztek el - olvasható a kongresszus szervezői által kiadott közleményben.

A töltőanyaggal végzett fenéknagyobbításnak is lehetnek nemkívánatos szövődményei. Fotó: Getty Images

Nemkívánatos szövődmények

Fenékfeltöltésre a test egyéb részeiről vett saját zsírt is használnak, ugyanakkor ez a beavatkozás sem veszélymentes. Részletek itt. h i r d e t é s

Az esztétikai beavatkozás alapja, hogy a bőr alatti kötőszövet és az izmok közé valamilyen töltőanyagot fecskendeznek be. A töltőanyag pontos összetétele ugyan változó a különböző márkák között, de a cél minden esetben a fenék megnagyobbítása, formájának átalakítása. Ráadásul ez a módszer a páciens költségeit tekintve is lényegesen olcsóbb, mint az egyéb műtéti eljárások.

Csakhogy, mint arra a mostani eset is rámutat, előfordulhatnak váratlan szövődmények. Bár a hasonló komplikációk viszonylag ritkának számítanak, mindazonáltal dr. Siobhan Quirke, a dublini kórház orvosa, a mostani esettanulmány vezető szerzője felhívta a figyelmet, hogy számszerűleg egyre több probléma adódhat a jövőben, tekintve, hogy a töltőanyagok alkalmazása az esztétikai beavatkozások egyik leggyorsabban növekvő területét jelenti napjainkban. "Ez egy olyan kockázat, amellyel mind az esztétikai beavatkozások pácienseinek, mind az egészségügyi szakembereknek tisztában kell lenniük" - hangsúlyozta dr. Quirke.

Gyorsan segítettek az antibiotikumok

Miután felvették a kórházba, antibiotikumokkal kezdték kezelni a nőt, majd másnap leszívták a folyadékot a tályogból a fenekén. A véréből végzett baktériumtenyésztés kimutatta, hogy két baktérium, így staphylococcus lugdunensis és pseudomonas orzihabitans okozta fertőzés váltotta ki a panaszait. Utóbbi egyébként kifejezetten ritkán okoz fertőzést a bőrben és a lágy szövetekben embereknél. A képalkotó vizsgálatokból arra is fény derült, hogy a gyulladás egészen a bőr legalsó rétegéig kiterjedt mindkét farpofán. A szövetekben ráadásul légbuborékok is képződtek, ami veszélyes, gázképző organizmusok okozta fertőzés gyanúját vetette fel.

Öt nap elteltével a tályogot ismét leszívták, illetve fél liter elhalt szövetet és töltőanyagot távolítottak el a beteg szervezetéből. Ezután az intravénás antibiotikumkezelés hatására a vérmérgezés gyorsan megszűnt, és 18 nap kórházi tartózkodás után a nő végre hazamehetett, bár az antibiotikumterápiát még hat hétig folytatnia kellett otthon is. Azóta jobban van, a sebe pedig teljesen meggyógyult.

A kezelőorvosok sem tudják pontosan, mi áll a jelentős késedelem hátterében, azaz miért telt el több mint egy év a fenéknagyobbító beavatkozás és a súlyos fertőzés között. A lehetséges magyarázatok között szerepel, hogy ebben az esetben egy viszonylag szokatlan baktérium okozta a fertőzést, amely vélhetően a töltőanyag befecskendezéséhez használt eszközről jutott a szervezetbe. "A pseudomonas oryzihabitans ritkán okoz emberi fertőzést, de az elmúlt években egyre több esetben hozták kapcsolatba kórházi és opportunista fertőzésekkel. Szerencsére a kezelés nem volt bonyolult, mert a fertőzés nem volt igazán ellenálló az elsődlegesen alkalmazott antibiotikumokkal szemben. Ettől függetlenül az eset egy újabb emlékeztető arra, hogy mennyire fontos elismert és tisztességes plasztikai sebészt választani" - mutatott rá dr. Quirke.