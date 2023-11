A szíved sínyli meg a füvezést

A kannabisz a világ egyik legnépszerűbb kábítószere, amelyet sokan ráadásul gyógyhatásúnak tartanak. Jó tudni azonban, hogy a fű rendszeres használata éppen olyan veszélyes a szívre, mint a dohányzás – számol be a National Institutes of Health legújabb kutatási eredményeiről a Bloomberg.

Gyógyhatása miatt is használják, mégis árt

A marihuána számos helyen azért van betiltva, mert kapudrogként tekintenek rá, amely sokkal durvább szerek használatához vezethet. Ahogy azonban ez a stigma kezd eltűnni, sőt pozitív hatásait is felismerték, a füvet egyre több országban legalizálják. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy megugrott a füvezők száma, az Egyesült Államok bizonyos tagállamaiban például a lakosság közel egyötöde használt már kannabiszt.

A füvezésnek azonban vannak veszélyei: a legújabb kutatási eredmények szerint napi használata 34 százalékkal növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A National Institutes of Health kutatói több mint 150 ezer amerikait vizsgáltak meg négy éven keresztül. 45 hónap után csaknem háromezer résztvevőnél alakult ki szívelégtelenség, és egyéb érrendszeri problémák is megjelentek. A szívelégtelenség kockázata harmadával magasabb volt a napi szinten füvezőknél, mint azoknál, akik soha nem nyúltak a szerhez. A kutatók azt is felismerték, hogy a szívroham kockázata sokkal magasabb volt azoknál a 65 év felettieknél is, akik gyógyhatása miatt füveztek a kezelésük alatt.