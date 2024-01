A rákot is legyőzheti ez a veszélyes vírus

Egérkísérletek eredményei alapján a Zika-vírus képes felszámolni az idegrendszer rosszindulatú daganatát - írja a Live Science. A születési rendellenességet okozó vírusnak a szakemberek szerint a rák elleni küzdelemben is fontos szerep juthat.

A Zika-vírust 1947-ben azonosították először, és sokáig elsősorban Ázsia és Afrika országaiban terjedt. Leginkább a várandós nőket veszélyezteti, ugyanis a terhesség idején a magzatot komolyan károsítja, mikrokefáliát, tehát kisfejűséget okoz, ami azt jelenti, hogy a kicsik agyállománya alig fejlődik ki. Ritkán idegrendszerei, többnyire alsó végtagi átmeneti bénulások is kialakulhatnak miatta. Amerikai kutatók ugyanakkor most a kórokozó gyágyászati felhasználásával kísérleteztek, eredményeik alapján pedig úgy tűnik, a vírus a rákkal szemben is eredményesen veheti fel a harcot.

A veszélyes vírusnak a szakemberek szerint a rák elleni küzdelemben is fontos szerep juthat. Fotó: Getty Images

A Cancer Research Communications folyóiratban január 9-én publikált új tanulmányban a kutatók olyan egerek kezelésére használták a Zika-vírust, amelyekbe humán neuroblasztóma daganatokból, azaz az idegszöveti rák egyik fajtájából származó sejteket ültettek be. Azt látták, hogy a CD24 nevű specifikus fehérje termelését fokozó daganatok különösen érzékenyek a Zika-vírus okozta sejtpusztításra. Megfigyeléseik szerint a vírus szinte teljesen visszaszorította az idegszövetből induló daganatsejteket, és a vírussal beoltott állatok tovább életben is maradtak. A kutatók szerint a daganat eltűnt az injekció hatására.

Nem ez az első eset, hogy daganatok kezelésére vírusokat vetnének be. Már a 19. század eleje óta megfigyelték, hogy egyes rákos betegek egészségi állapota javult, miután vírusokkal (például influenzával, hepatitisszel, kanyaróval vagy himlővel) fertőződtek meg. Persze ezek a kórokozók túl veszélyesek voltak ahhoz, hogy önmagukban gyógyászati célt szolgáljanak, napjainkban a géntechnológia azonban odáig fejlődött, hogy a vírusokat képesek biztonságos módon bizonyos célpontok ellen hangolni.

Ugyan a vírust még nem alkalmazhatják daganatos betegek kezelésére, a kutatók szerint rendkívül ígéretesek az eddigi eredményeik, és úgy tűnik, a Zikát biztonsággal használhatják majd a későbbiekben kiegészítő kezelésként.