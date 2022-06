Az utazástól ezért leszünk betegek

Elutazni általában szeretünk, utazni azonban már kevésbé: egy több órás, kanyargós autóút, imbolygó hajókázás vagy hosszabb repülés sokaknak valóságos rémálom. A hajón jelentkező rosszullét mindenki számára ismert lehet, köznyelvben tengeri betegségnek is hívják az ilyenkor érezhető szédülést és hányingert. Egyeseknél azonban autóban, buszon vagy repülőn ülve is jelentkezhetnek ezek a kellemetlen tünetek: ez az utazási betegség, orvosi nyelven kinetózis.

A kinetózis kialakulása

A jelenség nem új keletű, már az ókori görögök is ismerték és feljegyezték a hosszú utak alatt jelentkező rosszullétet. Maga a kifejezés a görög "kinein", mozgás szóból vezethető le, és arra utal, hogy a tüneteket elsősorban a mozgással kapcsolatos ingerek váltják ki. A hétköznapi életünk során nem megszokott, imbolygó, hullámzó, rázó, szokatlanul gyorsuló vagy lassuló mozgás, ezek kombinációja és váltakozása okozhat rosszullétet. Ezek mindegyike kiválthatja ugyanis a belső fülünkben lévő érzéksejt-rendszer, a labirintus reakcióját, amely a térbeli mozgás koordinálásáért és az egyensúlyérzékért is felelős.

A kinetózissal küzdőknek rémálom egy hosszabb utazás

Emellett vizuális ingerek is kiválthatják a rosszullétet, ha az agy nem tudja megfelelően feldolgozni, hogy mozdulatlanok vagyunk, mégis haladunk. A rosszullétben alapvető szerepe van annak, hogy a látott kép alapján a szem, az izmainkban lévő, testhelyzetet érzékelő receptorok és a helyzet- és egyensúlyérzékelő szerv eltérő jelentést ad agyunknak.

Hogyan enyhítsük a kinetózist?

Jellegzetes tünet a fejfájás, a sápadtság, a hányinger és a szédülés, amely minden megtett kanyarral csak fokozódik. A hajó gyomrából a fedélzetre kijőve sokaknál enyhülhetnek a panaszok, illetve az autóban ülőkön is segít, ha leteszik a könyvet vagy a telefont, és a távolban lévő tájra irányítják tekintetüket. Autóban az első ülésben, buszban a jármű elejében érdemes helyet foglalni az érzékenyebbeknek, hogy a távolabbra fekvő dolgokra fókuszálhassanak. Teli gyomorral sose induljunk útnak – legjobb, ha 2-3 órával az indulás előtt már csak folyadékot fogyasztunk.

Ha tudjuk magunkról, hogy rosszul lehetünk, érdemes még az utazás előtt bevenni, illetve a járműre is magunkkal vinni hányinger elleni készítményből, amelyet a patikákban vény nélkül is kiválthatunk. B6-vitamin szedését is javasolják a betegesebb gyomrú utazóknak.