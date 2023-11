Jelentős előrelépés a magyar gyógyszeriparban

Bővítette kutatás-fejlesztési bázisát, valamint a készítményei logisztikai ellátását szolgáló automatizált magasraktárat alakított ki a Béres Gyógyszergyár. A gyártó 1995 óta egy szolnoki gyártóüzemben állítja elő termékeit, ahol az elmúlt 28 évben – a jelenlegi beruházást is figyelembe véve – már 25 milliárd forint értékben valósult meg ingatlanfejlesztés, valamint gép- és eszközbeszerzés.

Új gyárrészleget avatott szolnoki telephelyén a Béres Gyógyszergyár. Fotó: Béres Gyógyszergyár Zrt.

Számtalan fejlesztés, 24 új munkahely

A Béres közleménye szerint a jelenlegi beruházásban 680 négyzetméternyi fejlesztő laboratóriumot, 4120 négyzetméter területű automata magasraktárat, 343 négyzetméternyi hulladék- és veszélyeshulladék-tároló épületet, valamint 1100 négyzetméternyi irodai és szociális létesítményt hoztak létre. A beruházáshoz minőségellenőrzési laboratóriumi, kutatás-fejlesztési és raktártechnológiai eszközök, valamint gyártógépek vásárlása is kapcsolódott.

A fejlesztő laboratórium beruházásai közül kiemelkednek a gyártóüzemben lévő gépekkel azonos technológiájú pilot eszközök (filmbevonó, homogenizáló mixer, oldatkészítő tartályok), valamint a HPLC-MS és Ionkromatográfiás készülékek. A minőségellenőrző laboratóriumban az analitikai eszközparkot is kibővítették, kiemelendő az ICP-MS, HPLC, GC-MS, valamint számos, a tabletták különböző paramétereinek vizsgálatára alkalmas készülék.

A közleményben arra is kitértek, hogy a raktár automata ki- és betárolási, valamint komissiózó rendszert foglal magában, a gyártóüzembe pedig új kapszulázó, tablettázó és filmbevonó gépek is kerültek. Emellett a telephelyi hulladéktároló létesítmény a környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtést és tárolást tesz lehetővé, beleértve a veszélyes és a szelektív hulladékok kezelését is.