Több mint 200 helyszínen pusztított a csütörtöki vihar

A legtöbbet – 42 esetben – a fővárosban és Pest megyében – 41 esetben – segítettek csütörtökön a katasztrófavédők. Baranyában 28, Tolna megyében pedig 26 riasztás volt csütörtökön. Emellett Komárom-Esztergom, Heves, Győr, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében is több feladatot adott a viharos erejű szél és a hirtelen lezúduló csapadék.

A heves esőzés után a vízzel elöntött garázssoron próbál átkelni egy nő Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Elárasztott pincék, partomlás, útbeszakadás

A nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső utakat, pincéket, garázsokat, alagsori helyiségeket öntött el, de leszakadt faágak, kidőlt fák is több helyen fennakadásokat okoztak. Nagymaros és Zebegény között csaknem egy kilométer hosszan beomlott a domboldal. A partomlások helyenként a vasúti és a közúti közlekedést is megakasztották. Tolna megyében, Kaposszekcső belterületén pedig a 611-es út szakadt be a heves esőzés miatt.

Fóton két gépkocsira dőlt egy fa, Pilisszentivánon pedig mintegy ötven négyzetméteren beázott egy iskola teteje. Az intézményben több helyen leszakadt a mennyezet, három helyiséget le is kellett zárni. Baranya megyében főként a megyeszékhelyre és környékére riasztották a vihar miatt a tűzoltókat. Pécsen, a Balácsi úton homokzsákkal is védekezni kellett a víz ellen, hogy megóvják a lakóházak épségét. Tolna megyében elsősorban Kaposszekcsőről és Dombóvárról kérték a tűzoltók segítségét, az esetek túlnyomó többségében ott is a hirtelen lezúduló csapadék miatt. A megyében néhány helyen a tűzoltók még péntek reggel is dolgoztak.

Beomlott a domboldal a 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A fővárosban is ítéletidő volt

Az ország más pontjaihoz hasonlóan csütörtökön, nem sokkal 14 óra után felhőszakadással kísért zivatar vonult át Budapest felett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint 20 perc alatt csaknem 30 milliméter eső esett csütörtök délután – a katasztrófavédelem szerint pedig ez több helyen is komoly fennakadásokat okozott a fővárosban. Több esetben elakadt vagy árokba csúszott jármű mentéséhez riasztották a tűzoltókat, de pincékbe, ingatlanokba befolyt vizet és kidőlt fákat is el kellett távolítaniuk.

A II. kerületbe, a Margit körútra egy építkezéshez, a XVII. kerületi Rákóczi Ferenc utcába pedig egy családi házhoz vonultak ki. Ez utóbbi helyszínen a pincében mintegy másfél méter magasan állt a víz. Szintén a II. kerületben, a Keleti Károly utcában egy nagy faág lehasadt és egy autóra esett. A Fazekas utcában pedig beszakadt az útburkolat egy autó alatt.