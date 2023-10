Titokban használják a munkavállalók az AI-t

Amióta az OpenAI 2022 novemberében elindította a ChatGPT-t, a vállalatok igyekeznek ellenőrzésük alatt tartani annak munkahelyi használatát. Sok szervezet attól tart, hogy a céges adatok kiszivároghatnak, és a munkavállalók így vállalati titkokat is fedhetnek fel a versenytársak előtt – mondja Simon Johnson, az MIT Sloan School of Management globális közgazdasági és menedzsment csoportjának vezetője. Szerinte ennek ellenére rengeteg munkavállaló szereti használni a technológiát – írja a BBC.

Van, aki a munkahelyén titokban tudja tartani. Fotó: Getty Images

Hasznos, de lehetnek veszélyei

A berlini üzleti tanácsadó Matt és kollégája az elsők között voltak a munkahelyükön, akik felfedezték a ChatGPT-t, alig néhány héttel annak megjelenése után. "Feltettem egy nagyon technikai kérdést a PhD-dolgozatomból, és olyan választ adott, amelyet senki sem tudott volna speciális szakértők megkérdezése nélkül” – idézte fel Matt. A mindennapi feladatok – például a tudományos témák felkutatása, a források összegyűjtése és az ügyfeleknek szóló prezentációk elkészítése – hirtelen gyerekjátékká váltak a férfi számára. Az egyetlen bökkenő mindössze annyi volt, hogy Mattnek és kollégájának ezt titokban kellett tartaniuk, ezért többnyire a home office napokon használták a programot. "Jelentős versenyelőnyünk volt a kollégáinkkal szemben: a mi teljesítményünk sokkal gyorsabb volt, és ők nem tudták felfogni, hogyan. A vezetőnk le volt nyűgözve, és beszélt a teljesítményünkről a felsővezetéssel" – számolt be a felemelkedéséről Matt.

A Fishbowl szakmai közösségi hálózat 2023. februári tanulmányában a munkahelyen AI-t használó 5067 válaszadó 68 százaléka mondta, hogy eltitkolja azt a főnöke elől. A neten ezért több fórumon is megosztják egymással a munkavállalók, milyen stratégiákat alkalmaznak, hogy titokban tartsák: őket is segíti munkájukban a mesterséges intelligencia. Sokan keresik a munkahelyi tiltások titkos kijátszásának módszereit, akár high-tech megoldásokkal is.

Az AI praktikus eszközei megkönnyítik az életet, segítséget nyújthatnak a technikai feladatokban és olyan rutinfeladatok elvégzésében, amelyek csökkentik az alkalmazottak kognitív terhelését – fejtette ki a portálnak Bryan Hancock, egy washingtoni székhelyű cég vezetője.