Szétvert egy rohamkocsit egy mentős

Két olyan videót küldtek el a Blikknek, amelyeken egy mentőállomás udvarán egy mentős szétver egy több mint húszmillió forintot érő rohamkocsit. A rongálást maguk az állomás dolgozói vették videóra. A felvételeken az is hallatszik, hogy többen buzdítják a kollégájukat.

"Úgy tudjuk, a tatabányai mentőállomáson történt az eset – mondta a Blikknek az a neve elhallgatását kérő mentős, aki a videót elküldte nekik.

A mentőszolgálat munkatársai között fű alatt terjedt a felvétel, és sajnos voltak olyanok, akik viccesnek találták. Mi akkor sem nevetünk rajta, ha ez film lett volna, mert úgy éreztük, megalázó a mentőkre nézve az ilyen tombolás. Sok kolléga nevében mondhatom, megdöbbentő, hogy egyikünk meggyalázza azt a munkaeszközt, amivel életeket mentünk

– mondta a lapnak.

Kirúgták az érintett mentősökat. Fotó: Getty Images

Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetője a Blikknek megerősítette,hogy nem egy megrendezett filmfelvételről volt szó.

Több mint egy hónappal ezelőtt egy korábban balesetet szenvedő, összetört állapotában ideiglenesen a mentőállomás udvarán tárolt mentőautóban okozott további kárt egy fiatal mentős, miközben ketten buzdították. A példátlan cselekedet nemcsak értelmetlen és megbotránkoztató volt, hanem a balesethez kapcsolódó eljárást és a biztosítási ügyintézést is megnehezítette, ezért azonnal munkáltatói vizsgálat indult

- mondta a lapnak.

Az is kiderült, hogy a fegyelmi eljárás eredményeként a rongálásban részt vevő mentősök munkaviszonyát a szolgálat azonnali hatállyal megszüntették, elbocsátották őket, és az általuk okozott kárt is meg kell téríteniük. Ez az összeg akár 150 ezer forint is lehet.

