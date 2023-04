Orvosmeteo: megterhelő lesz a szeszélyes idő

Az ország több pontján is kellemes, napsütéses idővel indult a szombat, délutántól azonban fátyol- és gomolyfelhők zavarják majd a napsütést - írja a Kiderül előrejelzése. Napközben pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél a középső országrészben megélénkül, főleg záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű. Késő este 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.

A frontérzékenyeket fejfájás is gyötörheti szombaton. Fotó: Getty Images

Megviselheti az időjárás a frontérzékenyeket

A légnyomás emelkedik, ami miatt országszerte jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, főleg a keringési panaszokkal élők szenvedhetik meg a szeszélyes időjárást. A frontérzékenyeket többféle tünet is kínozhatja a nap folyamán: fáradékonyabbak lehetnek a megszokottnál, sokakat gyötörhet fejfájás. A reakcióidő is csökkenhet, ami főképp a járművezetőkre jelenthet veszélyt. Megnövekszik a felhőzet és a szél is megerősödhet, ezért hidegebbnek érezzük a levegőt, ráadásul a kellemes délelőtti időszakban

