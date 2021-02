Humánmeteo: kínzó kettősfront érkezik

A hideg- és a melegfrontra érzékenyekre is nehéz nap vár szerdán, az összetett helyzet még akkor is megviselhet, ha nem kifejezetten vagyunk frontérzékenyek. Borongósan indul a nap, és csak délután kezd nyugat felől vékonyodni a felhőzet, ráadásul csapadék is várható - a magasban ugyanakkor melegedés zajlik. A kettősfront okozta hatásokról és a lehetséges tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szokásosnál is nyúzottabban ébredhetünk szerdán. Fotó: Getty Images

Nehezen indul a reggel

Már reggel nehezen ébredhetünk, a kialvatlanság pedig az egész nap hangulatára rányomhatja a bélyegét. Napközben fogyasszunk a szokásosnál több folyadékot, a teákat pedig ízesítsük cukor helyett mézzel. A megnövelt vitaminbevitel fokozhatja a védekezőképességet, elsősorban a C-vitamin-dózist ajánlott növelni. A fertőzések elkerülése érdekében mossunk kezet gyakran és alaposan! Amennyiben gyengének érezzük magunkat, az nagy eséllyel az időjárás számlájára írható. A fejfájásra hajlamosak szintén számíthatnak a kellemetlen tünet fokozódására, és ugyanez igaz a vérnyomásproblémákra is. A szívbetegek fokozott terhelésnek vannak kitéve ilyen időben, ezért pihenjenek sokat, és ne erőltessék meg magukat!

A szürke, fényszegény délelőttön nagy valószínűséggel lehangoltságot, fásultságot tapasztalhatunk. Főleg a nap első felében lesz szükség esernyőkre; északon, észak-keleten pedig havas eső, havazás is lehet, így arrafelé még alacsonyabb hőérzet lesz jellemző. A vastag, réteges öltözet máshol is elkél. A közlekedésben csapadéktól nedves útszakaszokra számíthatunk, ezek területén növekszik a féktáv. Északon havas, hókásás részek is előfordulhatnak. A vízátfolyások szintén veszélyesek lehetnek, a sebesség mérséklése, valamint nagyobb követési távolság tartása javasolt ezeken a tájakon. Sok lesz a türelmetlen, emellett figyelmetlen sofőr - fokozott óvatossággal közlekedjünk az utakon!