Humánmeteo: fájdalmas lesz a hétfő

Holnap az erősen változékony időben több panasz is jelentkezhet, legintenzívebben az ország nyugati és a középső területein. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek - tájékoztat a Meteo Klinika. Célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, a szabad időt pedig pihenéssel tölteni.

A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, emellett nehézlégzés is felléphet. A kiegyensúlyozott napirend oldhatja a zavarokat. A csapadékos időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Helyenként fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni.

Migrénre és légzőszervi panaszokra is készülnünk kell holnap a változékony időjárás miatt. Fotó: Getty Images

Erősítsünk vitamindús táplálkozással!

A hűvös reggelen növekszik a megfázásveszély is, készüljünk ezért vastagabb pulóverrel, ha a szabadban töltjük a korai órákat. Immunrendszerünket idénygyümölcsökkel is erősíthetjük, a vitaminok mellett magas ásványianyag-tartalmuk révén is támogatják a védekezőképességét. Az őszibarack, a szilva és a körte, a zöldségfélék közül például a paradicsom és az uborka magas víztartalmuknak köszönhetően a szomjat is kiválóan oltják, nem terhelik meg az emésztőrendszert sem.

Szabadtéri programok során nem kell nagyon tartanunk az UV-sugárzástól, amely a déli órákban is már többnyire a mérsékelt tartományban alakul, inkább már csak az érzékenyebb bőrűeknek szükséges a magas faktorszámú fényvédő szerek használata. A csapadék és a változékony idő pedig jót tesz az allergiásoknak: ha ugyan csak rövid időre is, de csökken a pollenterhelés.

A közlekedést azonban többfelé nehezíthetik majd záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk hát nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet.