Humánmeteo: megkínoz a pénteki hidegfront

Pénteken egy gyenge hidegfront halad át hazánk felett. Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, szórványos csapadék kialakulására is számítani kell, sőt, helyenként zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet nem esik vissza számottevően, de egyéb légköri hatások miatt sokak tapasztalnak kellemetlen tüneteket. Az átvonuló fronthoz köthető tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A pénteki hidegfront sokaknál hasi görcsöket okozhat. Fotó: Getty Images

Görcsök és nyugtalanság

A nap elején inkább csak a Dunántúlon, később már az ország más területein élőknél is tapasztalhatóak lesznek panaszok. Fokozódhat a görcshajlamunk, ami nemcsak izom- és hasi görcsök, hanem görcsös fejfájás formájában is jelentkezhet. A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet.

A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás, esetükben pihenés, a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt. A pollenterhelés átmenetileg mérséklődik, de ha a tölgyre vagy a fűzre vagyunk allergiásak, akkor - főleg, ha a keleti országrészben élünk - eleinte még kissé fokozódhatnak a tüneteink.