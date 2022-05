Humánmeteo: kellemetlen perceket okoz a meleg

Vasárnap nem éri el front a Kárpát-medencét, kellemes lesz az idő. Sőt, kissé az átlag felett alakul a hőmérséklet, és lesznek helyek, ahol a 30 fokot is megközelíti a csúcsérték. Csapadék nem fordul elő, és ugyan nem jön front, azért most is lesznek olyanok, akiknek kellemetlen perceket okozhatnak a fellépő tünetek. A meleg időben fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ingadozó vérnyomás és migrén

Reggel ugyan helyenként kissé hűvös lesz – ezért ajánlott a réteges öltözet, és az ízületi panaszokkal élőknél is jelentkezhet kisebb fájdalom –, délelőtt azonban gyorsan melegszik a levegő. Ebben a pár órában van esély arra, hogy ingadozó várnyomás és múló rosszullét lép fel, is a migrénesek állapota is romolhat.

Nyári meleg lesz vasárnap. Fotó: Getty Images

A napsütés hatására javulhat az általános közérzet, aktívabbnak, energiával telinek érezhetjük magunkat, a szép idő pedig sokakat a szabadba csábít. Az idősebbeknél, a keringési rendszer betegségeiben szenvedőknél viszont a melegedés enyhébb panaszokat válthat ki, keringési problémák is felléphetnek.

Fontos, hogy a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, ezért mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. A meleg miatt jelentősen megnövekszik a levegő pollentartalma is. A legtöbb panaszt a tölgyfa okozza, emellett a kőris, a nyír és a pázsitfűfélék virágpora található meg nagyobb mennyiségben a légkörben.