Jégeső, szélvihar csap le az országra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn késő délutántól, kora estétől egy közeledő hidegfront közvetlen előterében és mentén északnyugat felől egyre több helyen kell számítani zivatarokra, heves zivatarokra, éjszaka is. Kiemelten az ország északi felén, harmadán alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére is, amelyeket már hétfőn is erősen viharos, károkozó - óránkénti 90-100 kilométeres - szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérhet.

A meteorológiai szolgálat heves zivatarok kialakulásának veszélye miatt

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Heves

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Vas,

és Veszprém megyék

területére másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki hétfőre.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést zivatarok miatt

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Somogy,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Tolna

és Zala megyére

adtak ki riasztást.

Igazi ítéletidő várható. Fotó: Getty Images

Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

Veszprém

megyére.

Kedden még súlyosabb lehet a helyzet

A szolgálat szerint kedden napközben még nagyobb területen várható nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok kialakulása, ráadásul ezek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek. Erre elsősorban az ország délkeleti felén és északkeleten lehet számítani, ezeken a területeken a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is jelentős esély van. A zivatarok fokozatosan kelet felé tartanak, de kedd éjszakára sem szűnik meg a zivatartevékenység.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a legmagasabb, piros fokozatot elérő zivatarok, zivatarrendszerek térbeli és időbeli lefolyásában még nagy a bizonytalanság.

Egyelőre piros fokozatú figyelmeztetés van érvényben keddre

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Tolna

megyére.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy ahol erős szél várható, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre. Ahol felhőszakadás várható, áramtalanítsák a pincéket és vigyék magasabbra azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ha jégeső várható, az autókat pokróccal vagy gumiszőnyeggel védhetik a tulajdonosok. Lehetőség szerint ne parkoljanak fák alatt. Ha valakit autóvezetés közben ér el a vihar, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.