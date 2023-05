Orvosmeteo: végre itt az igazi tavasz, a fronthatást elfelejthetjük!

Egy ország várt már erre a hírre: végre itt a jó idő! Nem az, ami hol jó, hol nem annyira, ilyen is, meg olyan is, hanem az igazi, vidámító, napsütéses tavasz akár 26 fokos csúcshőmérséklettel a hétvégére.



Csodás hétvégénk lesz - fotó: getty images

Kevés felhő és szél mellett 20-26 fok

Felhők persze most is lesznek, de csak a szelídebb fátyol- és gomoly- fajtából. Ahol kicsit több borús órára lehet számítani, az az ország északi fele, itt még záporral és zivatarral is riogatnak a meteorológusok.

Jó hír ehhez képest, hogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

Ami a napi maximumot illeti, ez 20 és 26 fok között várható, sőt, késő estére sem hűl a levegő 11-19 fok alá.

Nincs fronthatás

Az arra érzékenyeknek megnyugtató, hogy nem várható fronthatás, sőt, kifejezetten komfortosnak érezhetjük az időt - írja a Kiderul. Még tavaszi fáradtságra sem panaszkodhatunk ezen a hétvégén. Minden adott egy jó kis szabadtéri programhoz!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!