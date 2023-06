Orvosmeteo: végre enyhülhet a fülledtség

Vasárnap a réteges felhőzet gomolyosodik, és több helyen előfordulhat zápor, de akár zivatar is. Délutántól azonban északkelet felől szárazabb levegő érkezére lehet számítani, ennek következtében pedig csökken a felhőzet, a csapadékgócok pedig egyre inkább az ország nyugati és déli tájaira szorulnak vissza.

Néhány megyében még ma is várható felhőszakadás. Fotó: Getty Images

Az északi, északkeleti szél megélénkül, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében akár meg is erősödhet. Zivatarok idején átmenetileg viharos lökésekre is számíthatunk. A legmelegebb délutáni órákban 22 és 28 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére pedig 15 és 19 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt. Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében pedig felhőszakadásra is készülni kell, amely azt jelenti, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt a 20-40 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat – leginkább a nap első felében. Zivatarok idején esetenként jégeső és szélerősödés is előfordulhat. A legerősebb lökések az Észak-Alföldön és az Északi-középhegységben akár a 60 km/h-t is elérhetik.

36,9 fokot is mértek már ezen a napon

A június 11-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,1 Celsius-fokot 2006-ban, Bátaapáti községben jegyezték fel. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig Felcsút tartja a 2003-as eredményével, amikor 36,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Nincs front, lassan enyhül a fülledtség

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint fronthatásra ezen a napon sem számíthatunk. Ma délutántól már a fülledtség is jelentősebben mérséklődik majd. Addig viszont a magas páratartalom felerősítheti a keringési, valamint a szív- és érrendszeri panaszokat, továbbá vérnyomás-ingadozást is előidézhet. A légnyomás emelkedik.

Továbbra is tart a pázsitfűfélék pollenszezonja, az elmúlt napokban tapasztalt sok csapadék azonban jelentősen kimosta a virágport a levegőből. Ez átmenetileg megkönnyebbülést hozott az allergiásoknak.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!