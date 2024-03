Orvosmeteo: Ukrajna felől érkezik a lehűlés

Lehűlést és fagypont közeli éjszakai hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok. A Kiderül előrejelzése szerint egy hidegfront is sokaknál okozhat kellemetlenségeket.

A Nyugat-Dunántúlon egész nap derült idő valószínű, másutt viszont erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, de a legtöbb helyen így is többórás napsütésre lehet számítani. Ez alól az északkeleti megyék lehet kivétel, ott tartósabb lehet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A Dunától keletre megélénkül, a Tiszántúlon olykor meg is erősödik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű. Késő estére 0 és +7 fok közé hűl le a levegő.

Lehűlést és fagypont közeli éjszakai hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok. Fotó: Getty Images

Napközben az előrejelzések alapján hidegfront okozhat kellemetlenségeket. A meteorológusok szerint Ukrajna felől egy ciklon éri el térségünket, ebből az irányból áramlik be hideg levegő a régióba. Emiatt a frontokra érzékenyek körében változaos tünetek jelentkezhetnek, sokakat gyötörhet migrén, fejfájás, illetve a görcsös fájdalmak is felerősödhetnek. A lehűlés várhatóan szerdán is folytatódik majd, a hőmérő higanyszála pedig fagypont alá is csúszhat.