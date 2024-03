Orvosmeteo: szerdán is kettős front gyötörhet

Enyhe, többnyire csapadékmentes idő várható szerdán, a Kiderül előrejelzése szerint ugyanakkor kettősfronti hatás jelentkezhet.

A Dunántúlon szakadozottabb, gomolyosabb, attól keletre a nap nagyobb részében vastagabb, zártabb lesz a felhőtakaró, majd délutántól előbbi tájunkon már elkezd határozottan csökkenni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti megyékben valószínű eső, zápor, délutántól egyre inkább a Makó-Salgótarján vonal szélesebb sávjában lehet csapadék. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúl mellett az északkeleti megyékben is erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. Estére jelentősen veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai előrejelzés szerint egy sekély ciklon halad át a régió felett, melynek következtében kettős fronthatás dominál. Emiatt a frontérzékenyek körében számos hatás jelentkezhet, többek között a fejfájás, migrén, valamint a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Sokan szenvedhetnek alvászavarok miatt is, ez pedig napközben is fáradtságot eredményezhet.