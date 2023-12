Orvosmeteo: köd és hidegfront érkezik

Csapadékos, ködös időre számíthatunk pénteken, a Kiderül előrejelzése szerint egy hidegfront is okozhat kellemetlenségeket.

Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Dunától keletre lehet nagyobb területen összefüggő, vastagabb felhőzet, és arrafelé lehet számítani gyenge vegyes halmazállapotú záporos csapadékra. Másutt kevesebb felhő valószínű, és kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északi, északnyugati szelet főként a Dunántúlon, a Duna vonalában, illetve a Zemplén környékén kísérhetik élénk, erős lökések. A hőmérséklet délután 1 és 8, késő este -7, +3 fok között valószínű.

Napközben elsősorban hidegfronti hatás érvényesül, ami nem jó hír a frontérzékenyek számára. A fronthatás az éjszakai pihenésünket is negatívan befolyásolhatja, de ezen kívül sokaknál jelentkezhet napközben fejfájás, migrénes fájdalom is. A hideg hajnalokon az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, érdemes melegen tartani a végtagokat, és egy könnyed reggeli torna keretein belül átmozgatni azokat.