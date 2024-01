Orvosmeteo: hidegfront kíséri az újabb lehülést

A frontmentes időjárás véget ért, a Kiderül előrejelzése szerint kedden hidegfronti hatás lesz domináns. Holnaptól csapadékosabbra fordul az időjárás.

Kedden még eleinte napos időre készülhetünk, délelőtt a ködös, rétegfelhős tájak kiterjedése csökken. A déli óráktól nyugat felől felhősödés kezdődik, délutántól már változóan felhős égkép várható, de főleg északnyugaton, északon meg is vastagszik a felhőtakaró. Számottevő csapadék nem valószínű, de egy-egy hózápor előfordulhat. A nyugatias szél az ország északi felében erős lesz, főként a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet, bizonyos területeken -10 fok alá is lecsökkenhet éjszaka.

Sokakat gyötörhet fejfájás. Fotó: Getty Images

Az előrejelzés szerint napközben hidegfront érezteti hatását. A frontérzékenyek számára így véget értek a nyugalmas légköri viszonyok, sokaknál jelentkezhet napközben fejfájás, migrén, vagy akár alvászavarok, amelyek miatt napközben is fáradtabbak lehetnek. A következő napokban csapadékos, szeles időjárásra számíthatunk, ami tovább rontja a hőérzetet. Ha elindulnánk valahova, mindenképpen javasolt a réteges öltözködés.