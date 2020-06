Az együttléteknek ilyen hatása is lehet

A gombás hüvelyfertőzés az egyik leggyakoribb női intim fertőzés, amely a statisztikák szerint főként a fogamzóképes korú nőknél alakul ki, ám akár a klimaxon túl is megjelenhet. A betegség az esetek 5-9 százalékában hajlamos a kiújulásra, ami nemcsak a szexuális együttléteket, hanem az életminőséget is hátrányosan befolyásolja.

Mi a hüvelygomba?

Mindenekelőtt azzal kell tisztában lenni, hogy ezek a mikroorganizmusok gyakorlatilag mindenkinek a szervezetében előfordulnak. Az úgynevezett sarjadzógombák természetes módon megtalálhatók a szánkban, a bélrendszerünkben és az egészséges hüvelyben is. Az orvosok által candidiasisként (ejtsd: kandidiázis) emlegetett betegség akkor alakul ki, ha a Candida albicans nevű gombatörzs túlzott mértékben elszaporodik a hüvelyben. A kérdés az, hogy mikor válnak az egyébként "békés lakótársaink" kórokozókká?

A hüvelygomba az egyik leggyakoribb női intim fertőzés. Fotó: Getty Images

Normális esetben a női szervezet védekezőképessége megakadályozza a gombák elszaporodását. A jótékony tejsavbaktériumok, más néven Lactobacillusok az egészséges savas kémhatás megteremtésével és fenntartásával biztosítják a hüvely védelmét a kórokozó mikroorganizmusok ellen. Ha azonban a kémhatás megváltozik, lecsökken a tejsavbaktériumok aránya, és ezzel párhuzamosan meggyengül a hüvely természetes védekezőképessége is. A hüvely gombás fertőzését jelezheti a sűrű, fehér, túrós állagú, de szagtalan váladék, a szeméremtájék viszketése, illetve a gyakori vizelési inger. Ahhoz, hogy a savas pH-t, ezáltal a védekezőképességet fenn tudjuk tartani, tudnunk kell, milyen körülmények képesek ezt megváltoztatni.

Mi teszi tönkre a hüvely savas flóráját?

A női nemi ciklus természetes hormonváltozásai, de a menstruációs vérzés is hatással van a hüvelyi pH-ra. A pubertás ideje, a terhesség, illetve a változókor fokozottabb kockázatot jelent hüvelygomba szempontjából. A diabéteszes páciensek figyelmét külön fel szokták hívni arra, hogy a magasvércukorszintis hozzájárul a hüvely védekezőképességének csökkenéséhez.

További hajlamosító tényező, ha antibiotikumot szedünk, akkor ugyanis nemcsak a "rossz", azaz a betegséget okozó, hanem a jó baktériumok is elpusztulhatnak. Azaz számolnunk kell azzal, hogy egy-egy kúra után a tejsavbaktériumok száma szintén lecsökken a hüvelyben, és lúgos irányba tolódik el a kémhatás. Óvatosan kell bánnunk a különböző szappanokkal, tusfürdőkkel, illetve higiéniai spray-kel és mosakodókkal is, hiszen a használatuk nem kedvez a Lactobacillusoknak, ugyanis a gyakori intim fürdőkkel kimossuk a jótékony élőflórát. Ezen kívül fontos az is, hogy a tampont megfelelő higiéniai körülmények között és gyakran cseréljük, hogy amenstruációalatt se legyen a hüvely kiszolgáltatva a kórokozóknak.

Fogamzásgátlás és szex

A nem kívánt terhesség elkerülése érdekében a legtöbb nő törekszik a biztonságos és kényelmes fogamzásgátlásra. Ennek egyik lehetősége a szájon át bevehetőfogamzásgátlótabletták alkalmazása. Azonban számolnunk kell azzal, hogy a hormonok a hüvelyflóránkra is hatással lehetnek. Ráadásul a hormonális fogamzásgátló által nyújtott biztonság miatt egyéb védekezést - így gumi óvszert - nem használunk, a hüvelybe jutott ondó pedig megváltoztatja a megszokott "rendet" és lúgos irányba tolja el a kémhatást. A hüvelyben használható, úgynevezett lokális védekező eszközöknek ugyancsak hasonló hatása lehet, hiszen ezeknek a termékeknek az a lényege, hogy olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek életképtelenné teszik a hüvelybe jutó spermiumokat.

Hogyan kezeljük?

Hüvelygomba esetén természetesen ajánlott orvoshoz fordulni, aki a megfelelő vizsgálat után eldönti, hogy szükség van-e szájon át szedhető gombaellenes gyógyszerre. Ezeket csak receptre kaphatjuk meg a patikában, vény nélkül azonban számos helyi kezelési lehetőség is elérhető. Az úgynevezett gombaölő, azaz antimikotikus hatású szerek közül használhatunk kúpokat vagy kenőcsöket. Ha pedig afertőzésrendszeresen visszatér, érdemes átgondolni, hogy a hajlamosító tényezők közül melyeket tudnánk kiiktatni az életünkből.