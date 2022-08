Hiába a felmelegedés, veszélyesek a légkondik

Az eddigi adatok szerint valószínűleg az idei lesz az egyik legmelegebb és legszárazabb nyár, de nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, amit kontinens lakói javarészt légkondicionálás nélkül próbálnak meg átvészelni. A tapasztalatokból okulva sokan úgy döntöttek, hogy beszereltetik a klímát, ami nemcsak a beltéri hőmérséklet csökkenését hozza majd magával, hanem egy sor potenciális problémát is, köztük olyanokat, amelyek az egészséggel kapcsolatosak.

A légkondicionálás egészségre gyakorolt hatásai egyszerre jók és rosszak. De alapszükségletté válhat. Fotó: Getty Images

Európában tízből egy háztartásban van légkondicionáló. A hőmérséklet emelkedésével azonban ez az arány biztosan nagyobb lesz. Napjainkban a légkondicionáló és hűtőberendezések a globális villamosenergia-fogyasztás mintegy 10 százalékát teszik ki, mivel pedig a világ villamosenergiájának nagy része még mindig fosszilis tüzelőanyagokból származik, ez a globális szén-dioxid-kibocsátás fontos részét jelenti.

Különösen a hűtőberendezések jelentenek kihívást a villamosenergia-hálózat számára, mivel ezek a berendezések általában egy időben, a nap legmelegebb időszakában kapcsolnak be. A viszonylag mérsékelt éghajlatú területeken, ahol a hőhullámok rövidek, az olyan passzív hűtési lehetőségek, mint a fényvisszaverő tetők, az árnyékolt ablakok és a jobb szellőzés, csökkenthetik a költséges aktív hűtés, például a légkondicionáló szükségességét. De reálisan nézve, a hűtés a világ egyre nagyobb részén inkább szükségszerűvé, semmint luxussá válik. „A kérdés az, hogyan tehetjük ezt megfizethetővé, és hogyan érhetjük el a környezeti hatások csökkentését” – mondta Kevin Lane, az IEA energiaelemzője az MIT Technology Review-nak.

A kórházakban jó a HVAC

A gazdasági és környezeti szempontok értékelésénél még nehezebb a légkondicionálás egészségi következményeinek megítélése. A témával foglalkozó tanulmányok ugyanis ritkák, és hiányoznak az ismeretek arról, hogy a légkondicionálási mechanizmusok hogyan befolyásolják az emberek egészségét – állapítja meg a News Medical orvosi hírportál. A lap egy, a BMC Public Health című folyóiratban megjelent tanulmányra hívja fel a figyelmet, amelynek szerzői a Medline, az Embase és a Cochrane Library adatbázisokban elérhető, kórházi betegektől származó információkat elemezték. De a légkondicionálás mellett a fűtés és a szellőzés hatását is vizsgálták (HVAC).

A tanulmány szerzői megállapították, hogy a HVAC összességében segíti a betegek felépülését, mégpedig úgy, hogy javítja az életjeleket, csökkenti a szívterhelést és támogatja a nagyobb fizikai aktivitást. Ezen túl a HVAC használata csökkentette a hőbetegségben szenvedők halálozását, és rövidebb kórházi tartózkodással járt a légzőszervi betegek esetében. Ezért a fekvőbeteg-ellátásban a HVAC felszerelése javíthatja a betegek kilátásait és növelheti a kórházi kezelések hatékonyságát. Ami különösen fontos az éghajlatváltozás egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásainak enyhítése miatt.

Légkondicionálás és járványok

A COVID-19 járvány óta széles körben tanulmányozták a SARS-CoV-2 vírus terjedési módját. Nyilvánvaló, hogy a vírus elsősorban szoros kontaktus útján terjed, amikor a fertőzött személy másoktól egy-két méter távolságon belül köhög, beszél, tüsszent vagy például zajos közegben felemeli a hangját. A vírus levegőben való átvitele aeroszolokat termelő orvosi eljárások során is előfordulhat. Az aeroszoltermelő eljárások átviteli képessége a részecskéktől is függ, mivel azok toxikus molekulákat és mikroorganizmusokat szabadíthatnak fel, amelyek között vírusok is előfordulhatnak. Ezért az elszívott levegő visszaforgatásával működő szellőztető rendszereket, beleértve a fűtést és a légkondicionálást is, felülvizsgálták.

A légúti vírusok (influenza- és koronavírusok) mellett más mikroorganizmusok, például vegetatív baktériumok (staphylococcusok és legionellák), gombák (Aspergillus és Penicillium), mikobaktériumok (tuberkulózisos és nem tuberkulózisos), a bélrendszert érintő vírusok (noro- és rotavírusok) és bakteriális spóraképzők (Clostridium difficile és Bacillus anthracis) is terjedhetnek a levegő útján. Az ilyen kórokozók viralitása többek között a levegő hőmérsékletétől, a relatív páratartalomtól és a turbulenciától függ.

Ezért a légkondicionáló berendezések is terjeszthetik ezeket a kórokozókat, különösen, ha nincs hatékony szűrőrendszerük. A tapasztalatok szerint a légkondicionálók által közvetített fertőzések kockázata nő, ha a szellőztetett helyiség mérete növekszik (beleértve az olyan nyilvános helyeket, mint az áruházak, a repülőgépek, a hajók és a kórházak).

Ezt súlyosbítja, hogy a klímaberendezések nem a kívülről érkező forró levegőt hűtik, hanem a beltéri levegőt keringetik, ami jelentősen csökkent légcserét eredményez, miközben növeli a szennyező anyagok és a fertőző ágensek koncentrációját. Utóbbiak a mesterségesen hideg és száraz levegő kedvező hatásai miatt nagyobb eséllyel okoznak betegséget.

A légkondicionálás hatása a légzőszervek egészségére

A légkondicionálás fokozhatja a panaszokat azoknál, akik valamilyen légzőszervi betegségben szenvednek vagy szenvedtek a közelmúltban. Krónikus légzőszervi megbetegedések esetén fennáll a tünetek súlyosbodásának veszélye. Ezen kívül a hideg levegő légúti fertőzéseket is okozhat, amelyek más, kiváltó tényezőkkel, például szennyező anyagok belélegzésével, cigarettafüsttel vagy a levegőben lévő irritáló anyagokkal együtt hat.

A nagyon hideg levegővel történő légkondicionálás még egészséges embereknél is olyan változásokat okozhat a légutakban, amelyek meglévő problémák, például asztma esetén növelhetik a légúti betegségek kialakulásának kockázatát. Ha a levegő hőmérséklete gyorsan csökken – 5 °C-nál nagyobb változások esetén – a légzőrendszert érő negatív következmények felerősödhetnek. Ez a hatás az olyan obstruktív légúti betegségekben szenvedőknél különösen sok gondot okozhat, mint az asztma és a COPD. (A hideg levegőről köztudott, hogy hörgőszűkületet vált ki az asztmásoknál.)

A légkondicionálók hatása a kognitív teljesítményre

A Harvard Egyetem Chan közegészségügyi iskolájának kutatása kimutatta, hogy a hőhullámok során megemelkedő beltéri hőmérséklet káros hatással van a kognitív teljesítményre. A kutatók a Harvard Egyetem 44 diákját követték nyomon egy hőhullám előtt, alatt és után: a résztvevők egy része légkondicionált, a többiek pedig nem légkondicionált épületben laktak.

A résztvevőkkel két tesztet végeztek, és megállapították, hogy a hőhullám során a kognitív funkcióban megjelenő hiányosságok a nem légkondicionált épületekben lakóknál a beltéri hőmérsékleti viszonyok miatt alakultak ki. Ez alátámasztja a meglévő kísérleti, epidemiológiai és ökonometriai tanulmányokat, amelyek kimutatták, hogy a hőterhelés negatívan befolyásolhatja az emberek termelékenységét, tanulási képességét, halálozását és mobilitását.

A légkondicionálók pozitív hatása az egészségre

A légkondicionálás megfelelő szinten tartja a testhőmérsékletet. Ez különösen fontos a világ párás és forró területein, ahol a hőguta a nyári csúcsidőszakban jelentős problémát jelent. Bár az emberek képesek akklimatizálódni és alkalmazkodni a forró környezethez, ám ez általában hosszú időt vesz igénybe (7-14 nap szükséges hozzá, legalább napi kétórás hőterheléssel). Ám az akklimatizálódás nehezebb lehet, sőt, ellehetetlenülhet, ha valaki ideje nagy részét légkondicionált környezetben tölti.

A klímaberendezések vásárlói számára egyre fontosabbá válnak a beltéri egységbe épített szűrőrendszerek, amelyekkel egészségesebbé tehetjük otthonunk levegőjét, javíthatunk az életminőségünkön. A legjobb típusok nem csak az allergéneket képesek eltávolítani a légtérből, de a vírusokat, baktériumokat is. Ezeket a szűrőket természetesen tisztítanunk, cserélnünk kell, de rendszeres időközönként a beltéri és a kültéri egységet is ellenőrizni, karbantartani kell.

A légkondicionáló berendezések a test hűtésére szolgáló homeosztatikus mechanizmusok beindításával az alvás elősegítésében is hasznosak. A légkondicionálók csökkenthetik az allergiás reakciók előfordulását is, a klimatizált kis helyiségekből ugyanis a külvilággal történő levegőcserével az allergének kiürülhetnek.

A légkondicionálás egészségre gyakorolt hatásai tehát nem egyértelműek. Mivel a többlet energiafogyasztás hozzájárul a helyzet romlásához, jobb lenne elkerülni a légkondicionálók alkalmazását. De a gyakori hőhullámok miatt mégis mindinkább rákényszerülhetünk. Így viszont meg kell tanulnunk együtt élnünk vele. Amibe nemcsak az egészségtudatos, hanem az energiatudatos viselkedés elsajátítása is beletartozik.