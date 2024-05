Ezért lehet végzetes a csípőtörés idős korban

A csípőtörés súlyos sérülés: a felépülés sokáig tart, időseknél pedig a halál kockázata is felmerült. Egy új kanadai kutatás 100 ezer, 65 év feletti személy adatait vizsgálta: eredményeik szerint a legtöbb esetben a csípőtörésnek voltak a legsúlyosabb következményei. A csípőtörést szenvedett férfiak kevesebb mint harmada maradt életben a balesetet követő öt éven túl. Nőknél ez az arány körülbelül 50% volt. A vizsgálatban résztvevő legidősebb korcsoport, a 85 év felettiek kilátása volt a legkedvezőtlenebb - írja a VerywellHealth.com.

A tanulmány társszerzője, Dr. Jacques P. Brown, a Laval Egyetem orvosprofesszora, a Verywellnek elmondta, hogy az idősebb betegek csontritkulással összefüggő törései alacsonyabb ötéves túlélési rátával járnak.

Csontritkulásnak vagy oszteoporózisnak nevezzük a csontok tömegének és mésztartalmának csökkenését, amely fokozott törékenységgel, a kóros és spontán törések kockázatának fokozódásával jár. A betegség neve is azt jelenti: porózus, lyukacsos, üreges csont.

„De a csípőtörés a legrosszabb forgatókönyv, ahol az emberek legalább 30%-a meghal egy év alatt” - mondta. Általában az első hónap a legnehezebb, de azoknak, akik ezen a túl jutnak, "így is rosszabb a túlélési esélyük a korcsoportukban", mondta Brown.

A tanulmány szerint a nők túlélési esélyei jobbak, de ők nagyobb valószínűséggel is szenvednek csípőtörést.

A csípőtörések különösen veszélyesek, mivel mozgásképtelenséggel járnak, ami olyan szövődményekhez vezethet, mint a vérrögök, izomsorvadás, fertőzések és szívelégtelenség. Dr. Barbara Bawer háziorvos szerint a mozgáskorlátozottság a depresszió kockázatát is növeli, ami tovább ronthatja az ember egészségi állapotát.

Sokszor más betegség jele, ha a csípő eltörik. Fotó: Getty Images

Dr. Alex Jahangir ortopéd sebészorvos azt nyilatkozta a portálnak, hogy a csípőtörés valamilyen más probléma jele is lehet. "Ha egy egészséges fiatalember elesik, akkor valószínűtlen, hogy eltöri a csípőjét. De az idősek csípőtörése általában társbetegségek következménye" - magyarázta.

A törés utáni ágyhoz kötöttség alatt pedig tovább romolhat az egészségük. "Nem lesznek utána ugyanolyan erősek, és még nehezebb lehet újra megerősödniük. Mindez az önellátás elvesztéséhez vezethet" - mondta Jahangir. Szerinte is nagyon magas az egy éven belüli elhalálozás 30%-os aránya. "Nem tudom, hányféle ráknál ilyen magas ez a szám" - tette hozzá.

Mi ronthatja az esélyeket?

Néhány tényező hozzájárulhat a tragikus kimenetelhez, például egy már meglévő betegség. Bawer szerint ilyenek többek között a szívelégtelenség, a szívbetegségek, a csontritkulás, a tüdő megbetegedései, valamint az erős vérzéssel járó betegségek, vagy véralvadási zavarok.

Sok csípőtöréses beteget négy-hat hét után bocsátanak haza, ezt az időszakot Brown a törések megelőzésének „ablakaként” tartja számon.

„Számos új gyógyszer jelent meg, amelyek alkalmazásával az ismétlődő törések legalább felét megelőzhetnénk, és az emberek tovább élhetnének” - mondta.

Bawer felhívta rá a figyelmet, hogy ha már megtörtént a baj, a rendszeres kivizsgálások és az orvosi megfigyelés elengedhetetlenek, és a megfelelő kezelés révén is jelentősen javulnak az esélyeink. Ezen kívül a fizikai aktivitás és a kiegyensúlyozott étrend fontosságát hangsúlyozta (a felépülés alatt is). Kompressziós harisnyát is érdemes viselni, a vérrögök kialakulása ellen.

„A felfekvés és a fertőzések kialakulásának megelőzése érdekében a kezdeti mozdulatlan állapot alatt fontos kétóránként megváltoztatni a testhelyzetünket, valamint a puha matrac” - mondta.

Az otthonunkat is jó ötlet (amennyire csak lehet) esésbiztossá tenni, például figyeljünk arra, hogy a szőnyegeink mennyire veszélyesek ilyen szempontból.