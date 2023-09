Embereken is segíthet, ahogy az állatkert gorilláját kezelték

A beavatkozást egy nemzetközi szakértő csapat végezte a Budapesti Állatkert, a Sheffieldi Egyetem és a Stem CellX vállalat együttműködése keretében – közölte az intézmény. Liesel, az öttagú budapesti gorillacsapat legidősebbje 1977 áprilisában született a Frankfurti Állatkertben. Az állat 46 éve magas kornak számít, hiszen a természetben rendszerint nem élnek ilyen sokáig a gorillák. A nőstény 1989 óta él a budapesti állatkertben, ahol három utódot nevelt fel sikeresen, és ma már tíz unokája is van.

Embereken is sikeres lehet az eljárás

Idős korából adódó ízületi gyulladása miatt egy ideje nehezen tudja használni a bal lábát, ami a járásban is nehézségeket okoz. Az intézmény állatorvosai korábban gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítményeket adtak neki, most azonban az egyik legkorszerűbb eljárással igyekeznek Liesel életminőségét javítani.

Miután Sós Endre, az állatkert főállatorvosa, Mark Wilkinson, a Sheffieldi Egyetem emberi ízületi gyulladások biológiájának és kezelésének professzora, valamint Kiss-Tóth Endre, a Stem CellX alapítója átfogó felmérést végeztek Liesel fő ízületeinek állapotáról, el is kezdték kezelni a bal csípő és térd alapszöveti őssejtekkel. Az eljáráshoz használt mezenchimális őssejteket N'yaounda, a szintén Budapesten élő fiatal nőstény gorilla zsírszövetéből vették egy 2022-bent történt kisebb beavatkozás keretében.