Így működik a botox - videó

Egy 2016-os kutatás szerint egyes szívproblémák kezelésében is hatásos lehet a botox. Részletek itt.

A botox valójában méreg, amely az ingervezetés blokkolásával ernyeszti el a kezelt az izmokat. Ennek nyomán az izmokkal összeköttetésben álló bőrfelület is kisimul, ellazul, így bár a ránc nem múlik el, sokkal kevésbé lesz látványos a megjelenése. Emellett a kezeléssel enyhíthető a kóros izzadás is, a hatóanyag ugyanis az izzadságmirigyek működését is befolyásolja.

A botoxkezelést elsősorban a szemkörnyék és a homlok ránctalanítására javasolják

Hogy kik számára és mely területeken javasolt a botoxkezelés elvégzése, illetve hogy meddig tart ki az így elért hatás, arról dr. Gill Endre plasztikai sebész beszél bővebben az alábbi videóban.