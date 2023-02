Erről ismerheted fel a jó minőségű élelmiszereket

Az utóbbi hónapok drasztikus drágulása nyomán már szinte nincs is „olcsó élelmiszer”, hiszen már majdnem mindenért borsos árat kell fizetnünk. Cserébe viszont teljesen jogos elvárás a vásárlók részéről, hogy minőségi alapanyagokat kapjanak a pénzükért. Ezt bizonyítja az is, hogy egyre többen kérnek útmutatást a Nébihtől a jó minőségű élelmiszerek felismeréséhez. Volt már szó egyebek mellett a minőségi méz kritériumairól és a kiváló minőségű bacon jellemzőiről is. Ezúttal viszont arra volt kíváncsi egy levélíró, hogy vajon mit fejez ki pontosan a „Kiváló Minőségű Élelmiszer” védjegy.

A legnagyobb elismerés

„A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy egy olyan értékteremtő, nemzeti minőségrendszer, amely a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálat egyéb termékeitől” – kezdte válaszát a Nébih. Mint írták, a hazai élelmiszerek körében a KMÉ-védjegy jelenleg a legmagasabb szintű elismerésnek számít. Ezt a védjegyet ugyanis a termékek kizárólag egy komplex vizsgálat után érdemelhetik ki, amely során nagy figyelmet fordítanak a csomagolás, az élelmiszer-minőség, valamint az élelmiszer-biztonság ellenőrzésére is.

A KMÉ-védjegy tehát „hiteles információt és valódi garanciát nyújt a vásárlóknak a hazai kereskedelemben elérhető, kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről” – írta a Nébih.

