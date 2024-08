8 dolog, amivel lassíthatod az öregedést

Aki megszületik, szerencsés esetben meg is öregszik, ezt elkerülni nem lehet. Egy új tanulmány szerint bizonyos életmódbeli szokások, például az egészséges táplálkozás és az elegendő testmozgás azonban lassíthatja a biológiai öregedés folyamatát. A Journal of the American Heart Association című folyóiratban májusban közzétett kutatás megállapította, hogy akik nyolc szívbarát viselkedési formát helyeznek előtérbe, alacsonyabb a szívbetegségek és az összes halálozási okok kockázata. Hogy mégis milyen eszközökkel lassíthatod az öregedést, a Health gyűjtötte össze.

A rendszeres testmozgás az egészség fontos építőköve. Fotó: Getty Images

Nem csak az számít, mikor születtél

Egy ember biológiai életkora az egészségi állapotára utal, nem pedig arra, hogy mióta él. Akinek a biológiai életkora magasabb, mint a kronológiai életkora, az egy gyorsított öregedésnek nevezett folyamatot él át, és nagyobb valószínűséggel alakulnak ki nála bizonyos egészségügyi problémák. A bostoni Tufts Egyetem új kutatási eredményei szerint egyszerű életmódbeli változtatásokkal csökkenthető ez a kockázat. Az kutatáshoz több mint 5600 résztvevő adatait elemezték, akik átlagéletkora 56 év volt.

Így változik a tested napi 20 percnyi mozgással.

A kutatók a résztvevők genetikai háttere mellett az életmódbeli szokásaikat is megvizsgálták. Ennek keretében értékelték az étkezési szokásaikat, a fizikai aktivitásukat, a testtömegindexüket, az alvási szokásaikat, a koleszterin- és a vércukorszintjüket, illetve a vérnyomásukat, de az ártalmas szokásaikat is feljegyezték, például hogy melyikük dohányzik. A résztvevőket 11-14 éven keresztül követték nyomon, és dokumentálták a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a bármilyen okból bekövetkező halálozás előfordulását.

Az eredmények azt támasztották alá, hogy az életmódbeli tényezők befolyásolhatják az ember biológiai életkorát, és ezáltal a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a halálozás kockázatát. Mint kiderült, mind a nyolc fent említett életmódtényező együttesen csökkenti a szív- és érrendszeri kockázatot.