A lassú légzés védelmet nyújthat a leépülés ellen

Lélegezz be lassan, koncentrálj a tüdőd tágítására, és számolj ötig! Most fújd ki a levegőt ugyanilyen lassan, miközben újra számolj ötig! Valószínűleg már ebben a 10 másodpercben is egy kicsit nyugodtabbnak érezted magad. Végezd el ugyanezt a gyakorlatot hetente néhányszor 20 percig, és nem csak a nyugodtabb élet előnyeit élvezheted, de számos betegséget is megelőzhetsz így. Egy nemrég napvilágot látott kutatás eredményei szerint akár még az Alzheimer kórt is – írja a BBC.

Nem újkeletű...

A légzőgyakorlatok előnyeit évezredek óta ismerik, hiszen a tudatos légzés számos egészségügyi állapot javításában segíthet, beleértve a magas vérnyomást, a stresszt, a szorongást, sőt a krónikus fájdalmat is. Ezeket a tapasztalatokat az utóbbi évtizedekben a tudományos vizsgálatok is kezdik alátámasztani, sőt New Yorkban nemrég jelentették be, hogy a tudatos légzés oktatását az iskolai tananyagba is beépítik.

A legutóbbi tanulmányban a kutatók olyan biomarkereket mértek a vérplazmában, amelyek összefüggésbe hozhatók az Alzheimer-kór kialakulásának magasabb kockázatával. A 108 résztvevő felének azt mondták, hogy hunyják be a szemüket és próbálják meg magukat egy nyugodt helyre képzelni, lényegében mindfulness meditációval. A cél az volt, hogy csökkentsék a szívritmus-ingadozásukat, és egyenletesebb szívverésre ösztönözzék a szívüket. A másik csoport egy számítógép képernyőjén követett egy légzőgyakorlatot, aminek során hosszan kellett be, majd kilélegezniük. Mindkét csoport naponta kétszer, alkalmanként 20-40 percig gyakorolta a technikát öt héten keresztül.

Az Alzheimer-kór kockázatát is csökkenti

Amikor négy héttel a gyakorlás után megnézték a résztvevők vérmintáit, az eredmények alapján kiderült, hogy a számítógép képernyőjét követő résztvevők légzőgyakorlatai csökkentették a szervezetben az amiloid-béta szintet. Bár az Alzheimer-kór kialakulásának valódi okát még nem sikerült azonosítani, az amiloid béta fehérje csomók, az úgynevezett plakkok a betegség egyik fő jellemzőjének bizonyultak. E fehérje bizonyos típusai különösen mérgezőek lehetnek, amikor az agysejtekben összecsomósodva a sejtek elhalását okozzák.

Ez azért érdekes eredmény, mert egészséges felnőtteknél az amiloid-béta alacsonyabb plazmaszintje összefügg az Alzheimer-kór későbbi kialakulásának alacsonyabb kockázatával. A lassú légzésnek tehát nemcsak az érzelmi jólét szempontjából lehetnek előnyei, hanem az Alzheimer-kórral összefüggő biomarkerek javításában is. A kutatók nem biztosak abban, hogy pontosan mi magyarázza ezt az eredményt, de az egyik hipotézis szerint a lassú, tudatos légzés utánozhatja a mélyalvás néhány előnyét, amely gyorsabban kiürítheti az agyból és az idegrendszerből a neurotoxikus salakanyagokat. Úgy tűnik, hogy ezeknek a salakanyagoknak a felhalmozódása szerepet játszik az Alzheimer-kór kialakulásában.