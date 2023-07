„Beleszerettem a legjobb barátnőmbe. Elmondjam neki?”

Sokan nagy meggyőződéssel állítják, hogy férfi és nő között nem létezik barátság. Vannak azonban olyan emberek, akik évtizedeken keresztül közel állnak egymáshoz, támogatják egymást jóban-rosszban, és ellenkező nemük ellenére sem lépik át azt a bizonyos határt. De vajon hogyan lehet kezelni, ha ennyi idő elteltével az egyikünk mégis elkezd többet érezni a másik iránt?

A válasz nem egyszerű, hiszen benne van a pakliban, hogy ha színt vallunk, azzal az addigi értékes barátságot rúgjuk fel. Érthető ugyanakkor, ha nem szeretnénk azt hazudni és színlelni, hogy nem érzünk többet egyszerű baráti ragaszkodásnál. Éppen ezen vívódik az a férfi is, aki problémájával a The Guardian szakértőjéhez fordult.

Hogyan vallanád be az ellenkező nemű barátodnak, hogy beleszerettél? Fotó: Getty Images

„Ezek az érzések már túlmutatnak a barátságon”

„Több mint 20 éve ismerem az egyik legjobb barátomat, aki egy nő. Az azóta eltelt idő többségében tényleg nem is jelentett többet nekem egy barátnál. Közös az érdeklődési körünk és a hobbink, nagyon gyakran beszélgetünk egymással, a gyerekei pedig nagybácsinak szólítanak engem. Az elmúlt években azonban olyan érzéseim is kialakultak iránta, amelyek már túlmutatnak a barátságon” – kezdte levelét a férfi.

A levélíró néhány éve egyedülálló, nemrég pedig a nő is kilépett egy hosszú kapcsolatból és újra randizni kezdett másokkal. A következő hónapokra több közös programot is beterveztek már – közös barátaikkal és kettesben is –, és a férfi úgy érzi, talán beszélnie kellene a nővel az érzéseiről. Fél azonban attól, hogy vallomásával tönkretenné addigi bensőséges kapcsolatukat, és akár el is veszítené ezzel az egyik legjobb barátját. „Tudom, hogy meg kellene vele beszélnem ezt, de nem tudom, hogyan csináljam úgy, hogy közben ne veszélyeztessem a barátságunkat” – fejezte ki aggodalmát a férfi.

„Nincs veszélytelen módszer”

A levélírónak Philippa Perry pszichoterapeuta válaszolt. Véleménye szerint egy ilyen beszélgetést nem lehet úgy lebonyolítani, hogy 100 százalékos biztonsággal megelőzhessük a barátság felbomlását. A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy első lépésként mindig a saját érzéseink felülvizsgálatával, illetve jobb megértésével kezdjünk.

Gondold át, hogy ezek csak átmeneti, múlandó érzések-e, vagy valóban mélyebb jelentőséggel bíróak. Próbálj meg választ adni a következő kérdésekre. Eddig hogyhogy nem voltál belé szerelmes? Mi változott az elmúlt években, ami kiválthatta az erősebb ragaszkodást? Elképzelhető, hogy már régebb óta így érzel, csak magadnak sem merted bevallani, amíg párkapcsolatban élt? El tudod képzelni, hogy ő legyen a párod? Mit várnál ettől a kapcsolattól? Elképzelhető, hogy csak csodálatot, tiszteletet és szeretetet érzel iránta? Féltékeny lettél, amikor kiderült, hogy újra randizni kezd másokkal?”

Perry emellett azt javasolja, hogy a szerelmes fél próbálja meg feltérképezni, hogy a másik vajon viszonozhatja-e az érzéseit. Ehhez meg kell vizsgálni, hogy a nő milyen jeleket küld: például többet mosolyog-e a férfira, igyekszik-e gyakran megérinteni őt, a korábbinál gyakrabban szeretne-e találkozni vele, hosszabb ideig tartja-e fenn a szemkontaktust, illetve mutatja-e a féltékenység jeleit, ha szóba kerül egy harmadik személy.

Az őszinteség a kulcs

Amikor pedig már tényleg a beszélgetés elkezdésére kerül a sor, akkor a pszichoterapeuta szerint a legfontosabb „hozzávaló” az őszinteség. „Én valami olyasmit mondanék, hogy »talán csak túl sok romantikus filmet néztem, de elképzelhető, hogy érzek valamit irántad, amelyet valószínűleg te nem viszonzol majd«. A te esetedben azonban talán természetesebb lenne egy olyan vallomás, hogy »meglepett, amikor rádöbbentem, hogy féltékeny vagyok, amiért elkezdtél randizni másokkal, mert igazából én is szeretnélek elhívni egy randevúra«. De akármit is mondasz neki, mindenképpen tedd hozzá, hogy mennyire ellentmondásosnak érzed ezt az egészet, hiszen nagyon fontosnak tartod a barátságát, és utálnád magadat, ha ezzel a lépéseddel veszélybe sodornád a kapcsolatotokat” – sorolta ötleteit a szakértő.

Végezetül azt javasolta a férfinak, hogy remélje a legjobbat, de készüljön fel a legrosszabbra. Fontos az is, hogy a vallomást követően adjon a barátjának időt és teret arra, hogy átgondolja a hallottakat és rendet tegyen saját érzelmei között. „Adj neki annyi időt, amennyire csak szüksége van” – fogalmazott Perry.